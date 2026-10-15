Historia de 200 años, mismos conflictos

¿La sociedad realmente ha avanzado como creemos en los últimos 215 años?, la nueva adaptación de Sensatez y sentimiento, novela escrita por Jane Austen en 1811, intenta mostrar que no es así.

Dos siglos no han bastado para que las mujeres tengan independencia total en algunas partes del mundo actual. Al menos para sus protagonistas Daisy Edgar-Jones (Elinor Dashwood), Esmé Creed-Miles (Marianne Dashwood), Frank Dillane (John Willoughby), Herbert Nordrum (coronel Brandon) y la directora Georgia Oakley parece que el tiempo no ha pasado.

La novela se centra en las dos hermanas Dashwood, quienes enfrentan al mundo desde perspectivas contrarias: la mayor prefiere seguir la razón, mientras que la menor elige dejarse llevar por la pasión, en una época en la que las leyes beneficiaban al género masculino y es su medio hermano quien toma el control de la herencia de ellas.

Cuando le acercaron la propuesta de reversionar la novela, explica la directora, consideró que había que modernizarla, pero luego se dio cuenta de que no era necesario. Las cosas no han cambiado del todo. “Jane Austen estaba escribiendo sobre temas bastante contemporáneos. Se les dice a las mujeres que pueden ser independientes, pero hay tantos sistemas socioeconómicos que juegan y determinan qué es en realidad la independencia, que no sentí la necesidad de modernizarla. Las discusiones que tengo ahora con mis amigos sobre lo que significa ser una mujer son las mismas de hace dos siglos”, señala Oakley.

Como ejemplo, la persistencia de regímenes como el talibán y el iraní, donde las mujeres no pueden acceder a la educación superior, no tiene autonomía y dependen todo el tiempo del permiso del esposo o del padre.

También están vigentes algunas culturas de países africanos, donde las mujeres tampoco tienen voz o comunidades latinoamericanas que se rigen por usos y costumbres, como que los padres vendan o intercambien a sus hijas como mercancías.

Más allá de las costumbres

Pero Georgia Oakley tampoco quiere que aquellos que vean su obra, que llegará a los cines de México este 29 de octubre, se queden con la idea de dos mujeres buscando esposo. Considera que este es solo el pretexto para abordar algo más grande.

La cinta, explica Frank Dillane, también muestra cómo su personaje es orillado a tomar acciones por la sociedad y cómo esta aprecia el dinero y el estatus por, sobre todo. “Somos una cultura que ama el chisme, nos gusta el escándalo; somos una cultura muy obsesionada con el dinero, y este filme se trata mucho de dinero, estatus, poder, influencia, y eso es mucho de lo que las chicas están hablando a lo largo de este filme”, considera.