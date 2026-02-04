Historia de Michael Jackson, al cine

Más de 16 años después de la muerte de Michael Jackson, su figura permanece como una de las más influyentes de la historia de la música popular. El legado artístico del llamado Rey del Pop regresa ahora a la pantalla grande con Michael, una película biográfica que explora su trayectoria personal y profesional, desde sus primeros pasos en la industria hasta su consagración como fenómeno global.

De acuerdo con información difundida por Universal Pictures, el largometraje se estrena a nivel mundial el 24 de abril de 2026, fecha que incluye a México dentro del lanzamiento simultáneo. El proyecto originalmente estaba previsto para 2025, pero el estudio decidió posponerlo tras realizar nuevas grabaciones y ajustes en el montaje final, según detalló The Hollywood Reporter, medio especializado en la industria cinematográfica.

Antes de su llegada a plataformas de streaming, la película se proyecta exclusivamente en salas de cine, con funciones en formato IMAX en Estados Unidos, una estrategia que busca resaltar el impacto visual y musical de la producción.

Michael sigue la línea de otras biografías musicales recientes que llevaron al cine la vida de figuras como Freddie Mercury, Elvis Presley y Tina Turner. Según Variety, el guion escrito por John Logan aborda distintas etapas de la vida de Jackson, desde su infancia como integrante de The Jackson 5, bajo la disciplina de su padre Joseph Jackson, hasta su consolidación como solista y su influencia en la cultura pop global.

El filme también retrata momentos clave de su carrera artística, incluyendo la creación de álbumes emblemáticos como Thriller y Bad, así como su capacidad para transformar la música, la danza y los espectáculos en vivo. La narrativa no elude el desenlace de su vida, marcado por su fallecimiento en 2009 a causa de una intoxicación aguda, un episodio que marcó profundamente a la industria musical.

Protagonista

El primer tráiler oficial fue revelado el 2 de febrero por Universal Pictures y Lionsgate. Bajo la dirección de Antoine Fuqua, el adelanto muestra distintas facetas de Michael Jackson, desde ensayos íntimos hasta presentaciones multitudinarias, incluyendo la ejecución de su icónico moonwalk.

El papel principal recae en Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson. De acuerdo con Screen Rant, la elección generó expectación por el notable parecido físico y corporal con su tío. En el tráiler, el actor pronuncia una de las frases más representativas del artista: “Creo que la música puede cambiar el mundo, repartir el amor, la alegría y la paz; eso es lo que quiero que el mundo sienta”.

Jaafar Jackson inició su preparación para el papel en noviembre de 2023, cuando comenzaron las grabaciones. Su carrera artística incluye trabajos previos en televisión y música, aunque esta producción representa su primer protagónico cinematográfico.