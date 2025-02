Con el inicio de febrero, Mubi lanzó el ciclo “Smells like teen spirit” y no, no se trata de un especial dedicado a Nirvana, sino de un espacio para las cintas que exaltan la rebeldía y que reflejan, de manera fiel, la intensidad de las pasiones propias de los adolescentes.

En el marco del mes del amor, se estrenó Bully, producción de 2001, y en la que se recrea el asesinato de Bobby Kent, un joven acosador de Florida que encontró su fin en julio de 1993 a manos de sus víctimas. Con apenas 20 años, Bobby Kent había demostrado que tenía ingenio para salirse con la suya y para lograr que los demás hicieran lo que él quería, ya fuera por las buenas o por las malas. Los deseos del chico iban desde los caprichos más acordes a su edad, hasta la producción de videos eróticos de temática gay, para después venderlos a sex shops.

Cansados de los constantes excesos de Bobby, sus amigos arman un plan para vengarse de él y, aunque en el primer intento no lo logran, con el segundo sí alcanzan su cometido, lo que a su vez lleva a los siete chicos que participaron ante las autoridades. Algunos se hicieron acreedores a penas breves, otros a cadenas perpetuas y penas de muerte.

En Bully actúan Brad Renfro, Nick Stahl, Rachel Miner, Bijou Phillips, Michael Pitt, Leo Fitzpatrick, Kelli Garner y Daniel Franzese, por mencionar algunos actores.