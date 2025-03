La historia de México prácticamente no existe en el cine nacional en el presente siglo. Desde el año 2000 y hasta este 2025, apenas un puñado de largometrajes retratan a personajes históricos, algunos icónicos, en momentos trascendentales del país.

Durante dicho periodo han llegado a la pantalla grande 16 producciones, ya contabilizando a 1938: cuando el petróleo fue nuestro, la cual llega a salas comerciales y que muestra a Lázaro Cárdenas en los días previos a la expropiación petrolera. Esta cifra representa apenas 1 % de los lanzamientos locales de los últimos 25 años, es decir, uno de cada 100.

Si uno voltea a la producción de películas en el mismo lapso, las cifras palidecen aún más, pues significa .53% de las hechas globalmente, dentro de un universo de más de 2 mil 800, cifra última extraída del Anuario Estadístico del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

Es el doble de lo realizado durante la segunda mitad del siglo pasado, cuando prácticamente Antonio Aguilar, aprovechándose de los corridos musicales, interpretó a héroes revolucionarios. Luis Urquiza, productor de Hidalgo, la historia jamás contada y Morelos, estrenadas comercialmente en 2010 y 2012, respectivamente, con poco más de un millón de boletos vendidos en conjunto, sabe que hacer este tipo de películas no es fácil. “Cuestan mucho dinero, pero hay que arriesgarse a hacerlas y tendría que haber una política de Estado, porque es la historia de un país y es cultura, es educación y hay un nicho de público que las quiere ver”, considera.

Una película de época y con grandes batallas, basándose en los presupuestos que tuvieron los largometrajes antes mencionados, así como Cristiada, con Andy García, y Cinco de mayo: la batalla, de Rafa Lara, superan los 70 millones de pesos, más del doble de lo requerido para una comedia.

A veces la asistencia a salas queda por debajo de las expectativas, como Morelos, con Dagoberto Gama, que apenas llegó a los 38 mil boletos vendidos. Pero ha habido otras más contenidas y con menos recursos económicos, como Huérfanos, acerca de la vida de Melchor Ocampo (2014, 29 mil espectadores), y Su alteza serenísima (2001), sobre Antonio López de Santa Anna, que costaron alrededor de 30 millones de pesos.

La controvertida Zapata: el sueño del héroe, con Alejandro Fernández bajo la dirección de Alfonso Arau, ostenta el primer lugar de películas históricas más vistas, gracias a sus 1.7 millones de boletos vendidos. Y es hasta ahora la más cara, al superar los 80 millones de pesos en su presupuesto.

En todos los casos lleva meses de investigación poder terminar un guion y con asesoría de especialistas en la materia, aunque como en el caso de Zapata se le puso como un chamán. “Fue la historia que me contaron (un grupo de chamanes de Morelos) y la que quise contar. Sabía que iba a desatar polémica entre la gente que, como yo, había aprendido otra historia de Zapata en la escuela”, dijo en su momento Arau.

Salen de las penumbras

Estas cintas también han ayudado a sacar de penumbras a personajes poco conocidos (El ciudadano Buelna, 2013), un revolucionario sinaloense que pudo cambiar la historia de México, pues perdona la vida a Álvaro Obregón en 1911 y es quien años después se encargaría de borrarlo de la historia. “Las películas históricas se hacen de manera minoritaria probablemente por los costos, pero también es cierto que casi todas son familiares”, comenta el cineasta Roberto Fiesco.

El realizador se encuentra terminando una biopic sobre Lupe Vélez, una de las primeras actrices mexicanas en llegar a Hollywood en los años 30. “Hay que seguir fomentando este tipo de películas, porque son de nuestra historia. Se le invierte porque es cultura y no por esperar algo a cambio: tú no le enseñas artes a tu hijo para que luego te dé dinero”, apunta Urquiza.

Domina la Independencia

De las 16 producciones estrenadas, siete se encuentran ubicadas con personajes del periodo Independentista y Juarista; seis en el Revolucionario y dos en el Movimiento estudiantil de 1968, más una en el asalto al Cuartel Madera.

La nueva apuesta, dirigida por Sergio Olhovich y protagonizada por Ianis Guerrero, 1938, esperó 20 años para poder cristalizarse. En tres ocasiones, cerca de obtener el dinero, se cayó la posibilidad. Y hace dos años, casi acabada, un productor se retiró. “Durante mucho tiempo quise hacerla, pero siempre me decían que no había dinero, luego pensé que no querían que se contara”, comenta Olhovich, quien recibió apoyo federal para poder filmar en una zona de Palacio Nacional.

Por ahora, solo hay una producción fílmica por estrenar de un momento histórico en México, Autos, mota y rocanrol, sobre el concierto de Avándaro en los 70.

Antonio Serrano, director de Hidalgo, la historia jamás contada, y Morelos, espera concretar una trilogía independentista, llevando también al cine la historia de Agustín de Iturbide.