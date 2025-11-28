Historias latinas toman la batuta

HBO Max aprovechó su up front en la Ciudad de México para dejar en claro que buena parte de su estrategia 2026 estará centrada en las historias mexicanas y latinoamericanas.

Es así que la plataforma confirmó la temporada final de Como agua para chocolate y anunció su primera telenovela producida en México, además de la expansión del universo de “Chespirito”.

Irene Azuela y la directora de fotografía Jimena Aman subieron al escenario para hablar de Como agua para chocolate. Aman explicó cómo trabajaron el realismo mágico “desde las emociones, no desde los efectos especiales”. La segunda y última temporada se estrenará el 15 de febrero.

Colisión se anunció como la primera telenovela producida en México para HBO Max, protagonizada por Macarena Achaga. Más que el clásico melodrama, la actriz describió a su personaje como una mujer atrapada en una vida cotidiana donde las crisis no se detienen para dejarla respirar.

Mariano César, líder de Contenido de Entretenimiento y Estrategia de Programación para HBO Max, subrayó que la apuesta por las telenovelas parte de un formato más corto, sin relleno, con intrigas familiares y con mujeres fuertes.

Tras el éxito de Sin querer queriendo, que considera su producción latina más potente de 2025, la compañía anunció un acuerdo con Free Media para seguir expandiendo ese universo. Así, llegará a streaming Los Colorado, serie animada inspirada en el Chapulín Colorado y su familia, y una comedia basada en don Ramón de El Chavo del 8.

En números

El panorama regional se completó con cifras y títulos: en 2025, HBO Max estrenó 43 producciones originales en América Latina y ya tiene más de 50 en desarrollo. Entre estas, la segunda temporada de la brasileña Belleza fatal, nuevas producciones mexicanas y documentales como La masacre de Flores, Poeta caníbal y Los asesinos de Colosio.

Se anunció además la tercera temporada de House of the Dragon, ya renovada para una cuarta, y se confirmó además que habrá al menos una serie del universo Game of Thrones en la plataforma cada año hasta 2028. A eso se suman apuestas como la comedia sci-fi Stewart fails to save the universe y Lanterns, producción de DC Studios.