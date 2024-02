Cuando la cinta mexicana Nudus llegue a salas estadounidenses el próximo 8 de febrero, su realizador Gibrán Bazán engrosará la lista de un grupo de creativos fílmicos nacionales que, sin los grandes reflectores sobre ellos, ha tomado por “asalto” a ese país.

El largometraje, rodado durante la pandemia del covid-19, juega con el thriller psicológico desde una ficción futurista en donde nadie tiene privacidad en internet, lo que va en detrimento de la calidad de vida de las personas.

Lanzamiento

Texas, Arizona, Miami y California serán los primeros en verla, incluso antes que en México, donde su lanzamiento se tiene contemplado hasta abril. La producción estelarizada por los actores Carla Hernández y Alex Grusa es, además, de los títulos nacionales que incluso llegan primero al país del norte antes que a su territorio natal.

En este último rubro también está 37 kilómetros, filmada con corredores rarámuris reales, la cual está por llegar a la plataforma streaming Vix de ese territorio, pero sin visos aún de salida local. “Hubo mucho interés por parte de EU hacia ‘Nudus’, la vieron como una película de terror psicológico muy rentable y eso nos abrió la puerta. Nos sorprendió un poco, pero por supuesto dijimos que sí. Que salga allá antes, no afecta el estreno acá”, dice el director en entrevista.

El filme 37 kilómetros, en tanto, no ha encontrado aún salida en México, pero no es algo que sorprenda a su productora Mineko Mori (#LadyRancho). “A veces así pasa, depende de lo que las empresas quieran y no de lo que ya está producido. Pero la salida allá por supuesto que es buena, hay público mexicano”, comenta Gibrán.

Mineko tiene razón sobre el mercado estadounidense para el cine nacional. De acuerdo con el más reciente estudio de la Current Population Survey (encuesta de población), en la nación arriba del río Bravo viven cerca de 40 millones de personas de origen mexicano. De estas, 12.3 millones son connacionales directos y 26.2 millones de segunda y tercera generación. De la cifra se infiere que uno de cada 10 habitantes en EU tiene relación de raíces con México.

Según el Anuario Estadístico de Cine Mexicano editado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), EU ha sido el principal receptor de producciones nacionales en el mundo. Durante el periodo 2009-2022 se lanzaron allá 120 largometrajes, rebasando a España, el cual registró 92 y Costa Rica, con 76.