Holland, listo para heredar el traje

Con 30 años cumplidos, el actor Tom Holland sabe que se acerca su adiós al personaje de Spider-Man, situación que no tomará por sorpresa a nadie, debido a que existe un plan bien trazado para que pueda “heredarlo” a un nuevo actor.

El protagonista de Spider-Man: un nuevo día reveló que dicho plan ya está en marcha desde que se acabó el rodaje de Spider-Man: sin camino a casa —que se estrenó en 2021—, esto en una plática con el podcast Happy Sad Confused.

“Está todo trazado. Seguro que cambiará, pero tengo una visión muy clara del traspaso de poderes, y creo que es realmente emocionante”, dijo.

Despedida

Anteriormente Holland mencionó que le gustaría ser una especie de mentor, tal y como le ocurrió con Iron Man (interpretado por Robert Downey Jr.), esto antes de alejarse en definitiva del personaje que ha catapultado su fama a lo largo del mundo.

Holland ya había mencionado a la revista Esquire UK su deseo de que sea el también británico Owen Cooper (de la serie Adolescencia) quien se convierta en el nuevo héroe. Cuenta con 16 años y tiene el potencial para sostener la eterna juventud del personaje animado de Marvel.