Holland y Zendaya pasean por CDMX

El amor está en el aire y no solo porque Tom Hollan y Zendaya, la pareja romántica de Spider-Man: un nuevo día mostraron su química en la pantalla y en la vida real durante la presentación del filme en la Ciudad de México, también porque los fans del país les entregaron su cariño.

Ellos estuvieron presentes en la alfombra del evento para fans que se realizó en en Aztlán Parque Urbano, que se encuentra en la capital mexicana, donde se desató la euforia por tener cerca a las estrellas de Hollywood.

Un suceso importante para los seguidores de las películas contemporáneas del héroe arácnido, porque esto demostró la importancia que la franquicia toma con los cinéfilos fuera de la Meca del Cine.

Vestimenta

Zendaya lució un espectacular vestido negro gótico, cuyas tiras hacían parecer que le salían telarañas; la pieza iba a juego con el elegante traje de Holland, también en tono oscuro, quien utilizó un emblemática y pequeña figura en su corbata: una apenas perceptible araña.

Así, con el furor ante los ojos de la pareja, el actor británico expresó emocionado: “La razón por la que hacemos estas películas son exactamente momentos como este, para compartirlas con ustedes. Gracias por recibirnos siempre con tanta amabilidad. Los amamos, México”.

A pesar de la felicidad del momento, una de las acciones que dio de que hablar fue que los actores recibieron de la producción del evento una bandera intervenida con los colores característicos de la bandera mexicana.

La pieza conservaba los colores verde, blanco y rojo, pero incorporaba diseños de Spider-Man en cada uno de los bloques y el escudo del héroe al centro.