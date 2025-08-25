Hollow Knight: Silksong es un metroidvania de acción y aventura en dos dimensiones y tiene lugar en un reino mordaz habitado por artrópodos antropomorfizados.

Su jugabilidad es extensamente parecida a la de su predecesor. El jugador controla a Hornet, una criatura arácnida que empuña una aguja para combatir enemigos. Durante su aventura, Hornet se encuentra con muchas criaturas hostiles. Se espera que el juego contenga más de 165 enemigos diferentes. Hornet también encontrará muchos aliados en calidad de Personaje no jugador.

Silksong contará con misiones, en donde distintos personajes le pedirán ayuda a la protagonista. Estas se pueden clasificar en cuatro categorías: de caza, de acumular, de explorar y de la gran caza. Hornet será capaz de forjar armas y herramientas a partir de materiales, los cuales pueden ser un sustituto del sistema de amuletos en Hollow Knight.

El sistema de punto de control del primer juego regresará en Silksong. En vez de utilizar alma para curarse como lo hace el Caballero de Hollow Knight, Hornet utiliza seda. Puede curarse casi instantáneamente tres máscaras de daño, estando en movimiento, en vez de necesitar estar estático para curar una sola máscara a la vez, como en el caso del Caballero de la primera entrega, lo cual lo ponía en peligro de recibir más daño del que podía curar. Sin embargo, la desventaja que tiene Hornet es que esta acción le agota su barra entera de seda. Cuando muere, en vez de dejar una Sombra como lo hace el Caballero, Hornet deja un haz de seda.

Argumento

Hornet se encuentra cautiva en el reino desconocido y mordaz de Pharloom, del cual se dice que está “embrujado” por Silk and Song. Hornet debe subir hasta la superficie, una ciudadela brillante, para descubrir por qué fue llevada a ese misterioso lugar. Esto contrasta con la progresión de Hollow Knight, en donde se debe descender a las profundidades de Hallownest con la intención de detener la infección que asola el reino. A lo largo de la aventura, se enfrenta a diversos adversarios los cuales incluyen caballeros, guerreros y asesinos.