Hollywood fue a buscar un colombiano

El actor Carlos Manuel Vesga no estaba buscando ir a Hollywood. Su carrera había transcurrido casi por completo en Colombia y América Latina, lejos de la industria estadounidense.

El llamado vino de Vince Gilligan. Hubo casting, audiciones en distintos países y, contra todo pronóstico, un colombiano terminó encarnando a uno de los personajes principales de Pluribus, una serie de Apple TV que imagina un mundo unificado, pero profundamente desigual.

“Yo lo veía tan imposible que ni siquiera me permití soñarlo. Pensaba: ¿en qué momento van a buscar un actor en Colombia para llevarlo a trabajar a Estados Unidos?, ¿quién va a hacer todo ese lío de visas y papeleo? Simplemente, no lo veía como una posibilidad real”, dice.

Antes de convertirse en Manousos Oviedo, un hombre inmune a una felicidad colectiva impuesta, desde la actuación había profundizado en temas que hoy atraviesan la ficción: la migración como ruptura, como pérdida y como adaptación forzada, un espejo claro de lo que plantea la serie.

Un caminante

En Pluribus, Manousos no es un héroe clásico ni un antagonista, es un migrante. Primero deja Colombia para establecerse en Paraguay; después, debe volver a desplazarse, atravesando rutas que hoy mismo recorren miles de personas en busca de una vida mejor.

La serie muestra un mundo aparentemente pacífico, donde la humanidad se funde en una mente colmena que promete felicidad constante. Pero bajo esa superficie amable, la individualidad y la identidad se diluyen.

“Es un hombre que ya sabe lo que es dejar las raíces y perder un mundo atrás. Carga con la incertidumbre y el trauma de adaptarse, y lo más fuerte es que, para resolver el ‘joining’, tiene que migrar de nuevo por la misma ruta que hoy recorren quienes buscan una vida mejor. Como latino, eso implica una gran responsabilidad”, asegura el actor.

El significadode ser colombiano

A diferencia de otras producciones donde el origen latino funciona como rasgo decorativo, Pluribus construye la identidad de Manousos desde el detalle de su nacionalidad. Vesga explica que Gilligan y su equipo investigaron qué significa ser colombiano, qué implica haber migrado y qué huellas deja ese tránsito en la forma de ver el mundo.

“Me conmovió cómo Vince y el equipo se tomaron ese tiempo. Hay pistas en la serie, en la oficina, en el carro, que cuentan que este hombre migró una vez. Incluso el proceso de casting habla de eso: audicionaron en toda Latinoamérica”, reconoce.