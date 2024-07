Han pasado casi 10 años del estreno de Birdman, película para la cual hizo el score con pura batería, pero sus efectos aún permean en Antonio Sánchez: recién acaba de musicalizar una serie británica y ahora trabaja en una nueva del comediante Seth Rogen. Por otro lado, lamenta no recibir invitaciones de México.

Luego de que la cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu ganó el Óscar, las llamadas para el músico mexicano no pararon. “Todo lo que he hecho obviamente ha sido por ‘Birdman’. Yo no tenía ninguna intención de hacer música para películas o televisión, aunque siempre había apreciado mucho su música”, asegura.

“Hace un par de años hice una serie (‘Los anarquistas’), luego una producción indoestadounidense, una serie, un documental, un montón de comerciales donde querían batería, y poco a poco he estado incursionando en bandas sonoras, no exclusivamente en batería”, cuenta.