Hombres G, al ataque

Con más de 40 años de carrera, los Hombres G se sienten en un muy buen momento para hacer conciertos grandes y especiales. Saben que el rock pop en español ha tomado relevancia mundial y cada vez la industria musical hispana gana más espacios.

Para prueba, la nominación de Maná para ser inducido al Salón de la Fama del Rock & Roll, primera banda que canta en español que es reconocida.

A decir de Rafael Gutiérrez, es un paso lógico el que Maná sea reconocido en ese selecto grupo en el que no le extrañaría que también un día entre Hombres G. “Es una evolución lógica porque cada vez somos más hispanos y desde hace tiempo hemos sido tomados en cuenta. Es una industria en la que podríamos tener nuestra propia Rock & Roll Hall of Fame hispana además de la americana, porque vamos ganando terreno… No me parecería extraño que nos consideraran también (a Hombres G) por nuestra historia y seguro después de Maná vamos muchos más”, declaró Rafael en conferencia de prensa.

La banda se prepara para su presentación del 23 de abril en el estadio GNP. “Nuestra relación de amor con México no ha tenido nunca altibajos”, dijo David Summers. “Estamos pasando por el 40 aniversario y tenemos la necesidad de hacer grandes conciertos y entregarle nuestro cariño a nuestros fans en forma de canciones que han significado tanto en un show muy emotivo y donde vamos a darlo todo”.