Homenajean al crítico Alberto Híjar

Con el puño en alto y la consigna “¡Hasta la victoria siempre!”, el reconocido intelectual, crítico de arte y militante Alberto Híjar celebró su nonagésimo cumpleaños. La Secretaría de Cultura del gobierno y el Inbal le rindieron un emotivo homenaje, entregándole un reconocimiento por sus más de seis décadas de labor ininterrumpida.

La ceremonia, efectuada en el Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes (Cenart), sirvió como marco inaugural de las jornadas “Alberto Híjar 90. Arte, lucha y resistencia”, dedicadas a analizar su prolífica trayectoria.

Acompañado en el presídium por Alejandra de la Paz, directora general del Inbal, y los titulares del Cenidiap y Cenart, Híjar se mostró vital y coherente con la fuerza y la visión crítica que han marcado su trabajo. Durante su intervención, el homenajeado destacó la vigencia de la teoría, la crítica y la praxis estética en un contexto global lleno de contradicciones.

“Noventa años son muchos, pero son tales las necesidades históricas de crítica teórica que es un trabajo que no hay que detener. La teoría se trata de no reducir la historia a la acumulación de datos, sino de hacer de la investigación un instrumento de transformación política”, sentenció Híjar.

Con humor, el intelectual expresó su satisfacción por ver los rostros de “camaradas, compañeros y compañeras” que se han sumado a su trabajo, y prometió volver para el centenario: “Sigue el centenario, en el que aquí nos veremos. Vayan preparando un elevador para no subir los escalones”.

Alejandra de la Paz resaltó la trayectoria de Híjar, quien ha dedicado tres décadas a la institución como profesor, asesor, curador y cronista, formando generaciones enteras de artistas y críticos.

“Es, sin duda alguna, protagonista de infinitas luchas y fundador del Taller de Arte e Ideología, que sentó las bases de una dinámica institucional que promueve la discusión y el pensamiento independiente a través del Cenidiap”, afirmó De la Paz.

Subrayó, además, que la obra bibliográfica de Híjar es fundamental para la comprensión del fenómeno artístico en el contexto social, convirtiéndose en un referente indispensable para la reflexión de las artes plásticas y visuales en México y América Latina.

La directora del Inbal concluyó que el legado de Híjar es una invitación a sostener la exigencia intelectual y la crítica necesaria, siempre en defensa de la libertad, destacando que el maestro nunca ha pensado “solo ni para sí mismo, siempre ha pensado con otros y para otros”.