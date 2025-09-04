Homenajean al filósofo Jorge Juanes

El arte mismo como una posibilidad emancipatoria de los poderes políticos y fácticos es una exploración y punto de investigación de Jorge Juanes (1940), catedrático de diferentes instituciones que recibió un homenaje a su trayectoria, en el que académicos y pensadores reflexionaron sobre sus aportaciones a la filosofía y crítica de arte, en la Casa Universitaria del Libro (Orizaba 24).

De antecedentes marxistas, ve en la crítica de arte y en el repaso de su historia una ventana a la libertad de pensamiento. El arte, dice en entrevista, es un pensamiento al margen del poder. "Ha habido un pensamiento en la historia humana que se mueve en una dimensión que no es la del poder, y ahí es donde el arte ha encontrado su territorio, así le llamo yo, territorio del arte, y su programa", señala Juanes.

Fuera de la élite

El objetivo de una buena crítica de arte, sustentada con ideas propias y argumentos, es hablar del arte desde el arte. "Lo que resume todo es pensar el arte desde el arte, ese es el leitmotiv, el referente", dice.

Amante de la pintura como primera posibilidad, pero abierto a las nuevas experiencias estéticas que pueden arrojar las artes conceptuales como el performance o la experimentación sonora, Juanes señala que su área de estudio actual son las vanguardias, que se oponen firmemente a los totalitarismos en diferentes regiones.

Apasionado de la filosofía crítica, Jorge Juanes se inspira en pensadores como Friedrich Nietzsche y Antonin Artaud para aterrizar las artes desde la perspectiva filosófica. El académico se considera un crítico marginal, ya que sus estudios "están fuera de la élite cultural", pero adelanta que ya prepara una serie de tomos sobre la historia del arte mundial, con énfasis en las vanguardias artísticas. "Hay que removerlo todo y hay que buscar nuevas formas de emancipación, de libertad, que no recaigan en lo que ha sido; esa es mi apuesta y de lo que hablaré en una conferencia magistral", concluye.