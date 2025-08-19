﻿﻿
GenteShow

Homenajearán a Germán Lizárraga

Agosto 19 del 2025

Bajo el lema “Una visión internacional para el compositor de hoy”, este 2025 se festejarán 10 años de la Convención Expo Compositores Foundation, que honra y destaca a talentos que dan vida a las canciones.

Serán dos días completos de actividades, de retroalimentación, de conferencias, talleres, conversatorios, master classes, paneles informativos, sesiones de composición con profesionales, concurso de canciones, una noche bohemia, homenajes y un gran show como clausura.

Compartiendo experiencias

En su décima edición, a desarrollarse el 7 y 8 de octubre, en el Lunario del Auditorio Nacional, de la Ciudad de México, rendirán un homenaje al músico Germán Lizárraga y entre los shows estará el de Majo Aguilar.

La expo reunirá a los nuevos valores con quienes hacen posible la música desde su origen; una experiencia única para aprender, compartir, conectar y crecer juntos.

Sus actividades se convierten en una ventana al conocimiento, ya que expertos de distintas áreas compartirán sus ideas, experiencias y aprendizajes de forma dinámica e interactiva con los asistentes.

