Homenajearán a Germán Lizárraga

Bajo el lema “Una visión internacional para el compositor de hoy”, este 2025 se festejarán 10 años de la Convención Expo Compositores Foundation, que honra y destaca a talentos que dan vida a las canciones.

Serán dos días completos de actividades, de retroalimentación, de conferencias, talleres, conversatorios, master classes, paneles informativos, sesiones de composición con profesionales, concurso de canciones, una noche bohemia, homenajes y un gran show como clausura.

Compartiendo experiencias

En su décima edición, a desarrollarse el 7 y 8 de octubre, en el Lunario del Auditorio Nacional, de la Ciudad de México, rendirán un homenaje al músico Germán Lizárraga y entre los shows estará el de Majo Aguilar.

La expo reunirá a los nuevos valores con quienes hacen posible la música desde su origen; una experiencia única para aprender, compartir, conectar y crecer juntos.

Sus actividades se convierten en una ventana al conocimiento, ya que expertos de distintas áreas compartirán sus ideas, experiencias y aprendizajes de forma dinámica e interactiva con los asistentes.