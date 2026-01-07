Homenajearán a Juan Gabriel

Juan Gabriel no necesita presentación, pero aun así siempre nos provoca ganas de volver a hablar de él, de su enorme trayectoria en la música y en los escenarios de México y del mundo. Sus canciones siguen apareciendo en reuniones, karaokes, fiestas y playlists creados por personas de todas las edades.

Por eso, iniciar 2026 con un homenaje musical a su carrera suena como una gran manera de empezar el año, y así será. Además, en esta ocasión, el escenario elegido eleva todavía más la experiencia.

Presentación

El concierto tributo reunirá temas de Juan Gabriel, José José, Joan Sebastian, José Alfredo Jiménez y otros nombres enormes de la música mexicana. Sucederá en el Bosque de Chapultepec y en él se podrá cantar, recordar y dejarse llevar por sus letras que hablan de amor, despedidas y ganas de vivir.

En el evento sonarán enormes temas de la música mexicana como “Cien años”, “Paloma negra”, “Algo contigo”, “La nave del olvido” y “Secreto de amor”, entre otras. También habrá espacio para “El cantante” de Rubén Blades y un cierre con “El rey”, que suele levantar a cualquiera del asiento.

La cita es el viernes 30 de enero a las 21:00 horas. La duración aproximada del concierto es de 60 minutos, con apertura de puertas media hora antes. Una vez iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso. El evento es apto para mayores de 8 años, y los menores de 16 deberán ir acompañados.