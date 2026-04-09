Homenajearán al poeta Ulises Córdova

El poeta chiapaneco Ulises Córdova será homenajeado durante la novena Feria Internacional Latinomerican Cultural Heritage, la cual se llevará a cabo en Nueva York, del 17 al 19 de abril.

En rueda de prensa detallaron que el evento reunirá a escritores, editores y amantes de la lectura de todo el mundo, en un espacio para la difusión y la promoción de la literatura, la cultura y la educación.

Precisaron que durante los cinco días de actividades habrá presentaciones de libros, conferencias, talleres, mesas redondas y debates, que serán transmitidos de manera remota en la página María Tristeza de Facebook. Asimismo, se contará con la participación de 73 autores y 17 países.

Eventos destacados

Entre las actividades más importantes sobresale la presentación del libro Tiro de gracia, del escritor mexicano Ulises Córdova, a quien estará dedicada la novena edición del citado encuentro.

Indicaron que el volumen será reeditado por la organización Latinoamerican Cultural Heritage (Lacuhe), en reconocimiento a la trayectoria del autor chiapaneco.

José Antonio Cruz Reyes Matamoros, creador del prólogo, refiere que la obra es una convocatoria contra la guerra. “Es acción y sentencia fidedignas de nuestros tiempos; tiempo de cierta glorificación a la violencia, como si en esta, y solo en esta, radicara la escancia de la inteligencia del ser humano y su transcurso por la tierra”, expuso.

Por su parte, la directora del Museo del Café resaltó la trayectoria de Ulises Córdova, quien es originario de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. “Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de México y cuenta con una maestría en Creación Literaria por Casa Lamm, la cual es complementada por una especialización en Historia del Arte”, detalló.

Finalmente, Gladys Montolío, directora y fundadora de Lacuhe, agregó que Ulises Córdova no será el único poeta reconocido en esta feria, ya que también destacarán la obra de la escritora dominicana Norma Féliz.