Hop.Earth usa mapas reales de tu ciudad

Si te gustan los juegos de carreras y siempre has querido competir en un mapa inspirado en cualquier parte del mundo, este nuevo juego para navegador te va a encantar. Se llama Hop.Earth, creado por el desarrollador DVLPLONDON y te permite conducir por un mundo generado en tiempo real a partir de datos de Open Street Map.

No es el primer simulador de su tipo, pues varios desarrolladores han creado programas y funciones que permiten explorar de una forma diferente los mapas de Google Maps, Waze o Google Earth, entre otros. Sin embargo, uno de los grandes atractivos de Hop.Earth es la posibilidad de organizar y participar en carreras contra otros usuarios en tiempo real.

¿Cómo funciona?

Según expertos, Hop.Earth genera el mundo delante del usuario en tiempo real. Para jugar, basta con crear una cuenta en el sitio oficial, que te redirigirá a un mapa donde podrás ingresar la ubicación que quieras explorar.

Tras hacer clic en Salta Aquí, la pantalla mostrará al personaje cayendo en paracaídas sobre el terreno. Para llamar al auto, se debe mantener pulsada la tecla X. El juego permite subir tanto como conductor o como pasajero para recorrer las calles.

Para organizar una carrera, basta con pulsar la tecla correspondiente en el mapa inicial, elegir el punto de partida, así como la meta, y luego compartir el link con otros jugadores. Cabe destacar que el juego aún continúa en desarrollo. Recientemente, DVLPLONDON informó que acaba de añadir un modo nocturno y mejoras de texturas.

Otros simuladores que usan mapas en internet

Como mencionamos en un inicio, los juegos que aprovechan las herramientas de mapas no son algo nuevo. En 2023, un desarrollador japonés llamado Katsuomi Koyabashi creó Driving Simulator. Como su nombre lo indica, es un simulador de conducción web que permite explorar los mapas en autobús o en coche.

Lejos de los navegadores está Earthkart, un simulador de conducción en Google Earth, disponible en Steam, que permite participar en carreras en cualquier localización del mundo. Aunque se puede jugar de forma gratuita, esta solo permite una sesión por día, pero al adquirir la actualización se puede desbloquear el juego ilimitado.

La aceptación del público

Hop.earth convierte los datos geográficos de Open Street Map en un videojuego de conducción para navegador. El experimento interactivo genera escenarios procedurales para permitir a los usuarios manejar por cualquier carretera del mundo eso la hace muy llamativo para el publico pues pese a que hay competencia según explica, la web es la que mejor se comporta.

El futuro de los mapas interactivos

Proyectos como Hop.earth ponen de manifiesto cómo la frontera entre las aplicaciones de navegación tradicional como Google Maps o Street View y los simuladores virtuales continúa diluyéndose. A medida que mejore la calidad y precisión de los datos cartográficos globales, la integración entre la geografía del mundo real y los entornos virtuales será cada vez más precisa y accesible para el público general.