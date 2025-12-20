Horacio Beamonte está desahuciado

Horacio Beamonte aprovecha cada momento de su vida para disfrutar y estar con su madre y amigos, hasta que el tiempo y Dios así se lo permitan, pues el actor de Como dice el dicho y Por amar sin ley es consciente de que, debido a su enfermedad, podría morir en cualquier momento, pues incluso los médicos ya lo desahuciaron.

El hijo de la también actriz Lucero Campos padece leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia, un tipo agresivo de cáncer de sangre y médula ósea, y en charla con TVNotas confesó sereno: “Cuando salí del hospital me dijeron que si no tomaba las quimioterapias, tendría entre cuatro y ocho meses de vida. Ya estoy en el ocho, seguimos esperando en Dios, que es el único que decide cuándo me va a llevar. Pueden decir 8 meses, tal vez viva 9, 10, 11, 12 años, quién sabe, solo Dios sabe”.

Beamonte no se sometió a las quimioterapias ni a ningún otro tratamiento, optó por quedarse solamente con su fe. “Rechacé las quimioterapias, rechacé todo tipo de medicamentos. Solamente estoy con mi fe y mi esperanza”, indicó hace un mes, cuando se dieron a conocer más detalles sobre su estado de salud.

Trayectoria

Actualmente, el histrión, quien suma al menos 44 telenovelas, 23 series y 19 unitarios, busca en qué emplearse, y aunque tenía un proyecto de película en puerta, la falta de apoyo canceló esta posibilidad.

El actor de 48 años, que participó en Amigos x siempre, El Pantera, Destilando amor y El amor invencible, aprovechó los micrófonos para pedirle a la gente que disfrute la vida al máximo, pues dice, “nadie tina la vida comprada”.

Beamonte admitió que han sido meses muy complicados, y aunque muchos amigos los han ayudado, la realidad es que muchos otros no lo han hecho. Horacio se sincera al decir que es consciente de cuál es su panorama futuro al tener en cuenta que padece una enfermedad que va a tener un avance.

“Estoy consciente de los cambios que van a venir… difícil, duro”, dijo, y aseguró que solo con fe es que podrá soportar lo que venga.