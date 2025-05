Horacio Pancheri rompe el silencio

El actor Horacio Pancheri habló sobre su fallida relación con Marimar Vega, con quien mantuvo un noviazgo de dos años durante la pandemia. En entrevista con “El Burro” Van Rankin, el galán argentino habló sin filtros sobre los motivos que lo llevaron a separarse de la actriz mexicana en enero de 2021. Aseguró que la ruptura fue tan dura que él acabó en terapia.

Durante la charla, Pancheri recordó que vivió momentos importantes con Marimar, incluso atravesaron juntos el confinamiento por el covid-19 en Los Ángeles. Sin embargo, explicó que las diferencias en sus proyectos de vida marcaron el fin de la relación.

“Terminamos porque ella quería embarazarse y yo no quise”, confesó el famoso. Según su versión, cuando iniciaron el romance, Vega venía de un divorcio del actor Luis Ernesto Franco, y no estaba interesada en volver a casarse.

“Es que al principio ella no quería casarse, ni tener hijos. Ella venía de un divorcio con ‘El Güero’ Franco. No quería casarse ni tener hijos. Después estuvo con Adrián Uribe... No sé si Uribe se enojó”, señaló Horacio. Más adelante, afirma, sus planes cambiaron, pero Pancheri no estaba en la misma sintonía.