Hospitalizan a Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, suspendió temporalmente sus presentaciones y compromisos públicos debido a que se encuentra hospitalizado, informó su equipo de trabajo.

De acuerdo con el comunicado, el cantante atraviesa un momento delicado de salud y presenta episodios de ansiedad, por lo que actualmente está concentrado en recibir atención médica y recuperarse. “Su estado de salud es delicado y a traviesa episodios de ansiedad. En este momento, su prioridad es recibir la atención necesaria y enfocarse en su bienestar y recuperación”, señala el documento firmado por su equipo y Patricia Reyes.

Hasta el momento no se ha informado cuánto tiempo permanecerá hospitalizado ni se han dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud. Su equipo pidió al público, medios de comunicación, promotores y organizadores respetar este momento y agradeció las muestras de apoyo hacia el artista.

Pleito entre amigos

La hospitalización ocurre después de unas semanas de alta exposición para Emiliano Aguilar, quien durante septiembre protagonizó una polémica con la actriz Gala Montes, luego de que ambos compartieran versiones diferentes sobre la relación sentimental que tuvieron.

En días recientes, además, algunos de sus movimientos en redes sociales llamaron la atención de sus seguidores, en medio de un periodo de intensa conversación pública alrededor del cantante. Por ahora, las actividades profesionales de Emiliano Aguilar permanecerán suspendidas. Su equipo aseguró que cualquier novedad sobre su estado y sus próximas presentaciones será comunicada a través de sus canales oficiales.

¿Quién es Emiliano Aguilar?

Emiliano Aguilar, de 33 años, es el hijo mayor de Pepe Aguilar y la cantante Carmen Treviño, además de medio hermano de Ángela, Leonardo y Aneliz Aguilar.

A diferencia de sus hermanos, Emiliano ha construido una carrera musical alejada del género regional mexicano que identifica a buena parte de la dinastía Aguilar, el cantante ha encontrado su propia identidad artística dentro del rap y la música urbana, con proyectos que buscan diferenciarse del estilo musical de su familia.