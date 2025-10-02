Hospitalizan a Josh Harnett

El regreso de Josh Hartnett a las pantallas se vio interrumpido brevemente por un accidente en Canadá, donde actualmente filma su nuevo proyecto.

De acuerdo con información publicada por el New York Post, el pasado 25 de septiembre, Hartnett fue hospitalizado, luego de que la camioneta en la que viajaba chocara con una patrulla de la Real Policía de Terranova. Según los reportes policiales, el accidente ocurrió durante la madrugada del pasado jueves. Hartnett iba acompañado de un hombre que también fue hospitalizado. Ambos presentaron lesiones leves. El oficial que conducía el otro vehículo también fue trasladado al hospital, únicamente como medida de precaución.

El representante de Hartnett reveló al diario estadounidense que el protagonista de Pearl Harbor ya fue dado de alta y retomó sus actividades laborales. Aunque no se han dado más detalles y la policía canadiense ya solicitó la colaboración de testigos o imágenes que ayuden a esclarecer el accidente; se sabe que Josh volvía a casa después de un largo día de grabación.

El proyecto que actualmente filma para Netflix, aún sin título oficial, cuenta también con la participación de Charlie Heaton (Stranger Things) y Mackenzie Davis (Speak No Evil). La historia está ambientada en un pueblo costero donde una criatura marina aterroriza a los habitantes, lo que obliga a un pescador a defender a su familia y a su comunidad.

La última aparaición de Hartnett en la pantalla fue en la cinta The Trap (2024), donde interpretó a un asesino serial.