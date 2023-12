Lesslie reapareció en sus redes sociales para informar todo sobre su estado de salud. La “youtuber” fue internada en un hospital tras presentar complicaciones durante su segundo trimestre de gestación.

Fue en el mes de octubre cuando anunció que estaba embarazada de su primera hija y desde ese momento decidió hacer partícipes a sus fans sobre esta nueva etapa en la que se convertirá en mamá. Por ello, tras mostrarse acostaba en la camilla de un hospital, encendió las alertas y aclaró que le sucedió a ella y su bebé por medio de su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué le pasó?

Lesslie, de Los Polinesios, aseguró a sus fans que actualmente se encuentra fuera de peligro, pero la experiencia que vivió la hizo reflexionar sobre lo efímera que puede llegar a ser la vida. “Polinesios hermosos, desaparecí un poquito porque nos encontramos hoy en el hospital. No quería angustiarlos, no quería contar qué me estaba pasando, cómo estaba”, explicó sobre su ausencia en redes sociales.

La creadora de contenido destacó que no le gusta compartir malas noticias para mantener tranquilos a sus seguidores, pero tras superar las complicaciones permanecerá en observación por indicaciones médicas. “Hoy estamos bien, estamos tranquilas y lo más importante es que bebé está bien. Quiero decirles que los amo y que todo va a estar bien. Yo estoy en recuperación, bebé también… Estamos en observación”, dijo.

Sin dar más detalles sobre el padecimiento o la causa específica que la llevó a ser internada de emergencia, envió una reflexión para la comunidad de personas que se preocupan por ella y por sus hermanos Rafa y Karen. “Abraza siempre esos momentos que estés viviendo porque la vida puede ser muy frágil”, escribió vía Instagram.

Horas antes de ingresar al hospital, Lesslie Polinesia había compartido una historia donde con emoción mostraba un juego de mesa en colaboración con Los Polinesios, mientras paseaba por una tienda comercial.