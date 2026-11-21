HotSpanish no está dispuesto a cambiar las reglas de su reality La Mansión VIP 2 para complacer a nadie. Durante una transmisión en vivo, Roberto González, nombre del influencer, manifestó su inconformidad con quienes cuestionan el desarrollo del show y lo comparan con otros formatos, particularmente con La casa de los famosos.

HotSpanish calificó de tóxico a ese sector de la audiencia y cuestionó las exigencias que se han generado alrededor del comportamiento de los participantes.

Sin complacer a nadie

Como ejemplo, reveló que rechazó la propuesta de un patrocinador que condicionó su participación a que dentro del reality estuviera prohibido el consumo de bebidas alcohólicas.

“No voy a permitir ni que un patrocinador, ni que un público tóxico, ni que personas... No, aquí es ‘La Mansión VIP’, aquí hay diversión, aquí hay desmadre, aquí hay degenere”, sostuvo.

El creador de contenido explicó que su show se caracteriza por la libertad con la que los habitantes pueden convivir.