House of the Dragon, ¿una telenovela?

Cuando la primera temporada de La Casa del Dragón (House of the Dragon) se estrenó en México en 2022, las redes se volcaron en “memes” que señalaban que se trataba de la telenovela de las nuevas generaciones. La idea era divertida y no muy imposible: la serie que continúa el legado de Juego de Tronos (Game of Thrones) está cargada de intriga, problemas familiares, venganzas, amor, desamor y hasta incesto.

Ahora que la segunda temporada del show ha regresado a streaming (su segundo episodio se estrenó este domingo por Max), parte del elenco coincide con que es todo un melodrama, pero con dragones. “Sí lo creo, creo que es exactamente correcto (que es como una telenovela). Con grandes estándares y dragones”, dice entre risas la actriz Eve Best.

Al respecto, su compañero Steve Toussaint añade: “Creo que es verdad, una de las cosas que decíamos… La gente ama los dragones y esas cosas, pero creo que lo que te hace enganchar en cualquier drama, ya sea que se trate de viajes en el tiempo, o lo que sea, son las relaciones entre las personas. Así que sí, esta es una familia que está destrozándose entre ella, así que puedo ver cuan fácil podría ser (visto como telenovela)”.

La Casa del Dragón, basada en Fuego y sangre, de George R. R. Martin, se desarrolla 200 años antes de los hechos de Juego de Tronos, centrándose en la historia de la Casa Targaryen. En esta nueva entrega se han formado dos bandos: el llamado Consejo Verde y el Consejo Negro en el que se encuentran personajes como el de Rhaenys Targaryen (Eve Best), o la “reina que nunca existió”, ya que fue rechazada para suceder a su abuelo como gobernante de los siete reinos debido a su género.

También forma parte de este Consejo Corlys Velaryon (Toussaint), quien es jefe de la Casa Velaryon, de las familias más ricas y poderosas de los Siete Reinos. Para esta segunda temporada el conflicto principal de la serie será la disputa del trono, luego de la muerte del rey Viserys Targaryen.