Hoy estrenan Bienvenido, conde Drácula

Este viernes, en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, se estrenará la obra Bienvenido, conde Drácula, bajo la dirección de Aarón Vite Grajales y con guión original de Dolores Montoya. Con esta edición festejarán los 38 años de la puesta en escena, como un homenaje a su creadora.

Puntualizaron que las funciones serán a las 18:30 y 20:30 horas, los días viernes 31 de octubre y 1 de noviembre, por lo que los interesados pueden acudir por sus boletos a la oficina del teatro o adquirirlos por medio del sitio Fan Access.

Explican que la obra mezcla el teatro tradicional con la comedia, resaltando el patrimonio del estado de Chiapas. El guión adapta distintos eventos de la escena social y política del estado y el país, lo que hace que siempre tenga cierta frescura y no pierda vigencia, pese a haber sido presentado por primera vez hace más de tres décadas.

Honrar la memoria de Lola Montoya

Mientras alistan su estreno, los integrantes de El Teatro de Lola recibieron un reconocimiento en el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, por los 38 años de la obra Bienvenido, conde Drácula. Al respecto, detallaron que fue un inmenso honor recibir la distinción, por lo que el legado de la maestra Dolores Montoya sigue vivo. “El reconocimiento a su ingenio y talento fue entregado a su sobrino, Juan Pablo Montoya. Pero esta distinción es de todos ustedes. A nuestros compañeros de todas las épocas; a los del elenco original; a los que se han integrado; a los que se nos adelantaron y a los que tomaron otros caminos; pero también es para el equipo técnico, las almas detrás del telón, los artesanos de las luces, el vestuario y la escenografía”, mencionaron.