Hoy, gran encuentro de poetas

Todo se encuentra listo para que este 26 de noviembre se realice el tercer Encuentro Internacional de Escritores y Poetas en el centro cultural Ex Convento de Santo Domingo, ubicado en Chiapa de Corzo, Chiapas.

El mencionado evento cultural se realiza gracias a la gestión y organización del grupo cultural Frecuencia de Letras, quienes tienen la intención impulsar la poesía y lograr que esta actividad tenga un impacto social y cultural en la región.

Dedicatoria

Jorge Ever González Dominguez, miembro de dicho grupo, manifestó que la edición 2026 estará dedicada al poeta Uberto Santos, quien desde hace años es una de las voces poéticas más sobresalientes del estado.

Añadió que durante esta jornada participarán poetas y escritores de todo el estado. “En esta ocasión estarán de invitados el movimiento Cultural Abrace de Montevideo, Uruguay por lo que tendremos la presencia de poetas de Argentina, Brasil y Uruguay, entre otros países”, dijo.

Lecturas

Adelantó que el encuentro se desarrollará en mesas de lectura, donde alternarán poetas locales, nacionales e internacionales.

En la primera mesa estarán Pedro González, Teresita Cabrera (Uruguay), Reynaldo Santos Gómez, Socorro Trejo, Uylder Torres, Norma Maquilón, Verónica Villanueva, Augusto Faustino, Víctor Hugo López Cancino, Virginia García y Yaya Gallardo.

Mientras que en la segunda se contará con las intervenciones de Ilsa Maldonado, Ivonne de León, Horacio D’Angelo (Uruguay), Jorge Ley, Lorena Esteban, Luis Gómez, Martha Grané (Argentina), Lupita Gómez, Luz María Rubio, Marco Antonio Sánchez Sánchez y Candelaria Mazariegos.

Para la tercera figuran los nombres de Conchita Ponce, Enrique Hidalgo Mellanes, Faby Toledo, Flor Valencia, Gilberto Méndez Espinoza, Irma Nédina, Jorge Gonzalo Escobar, Chary Gumeta, Guadalupe de León, Horacio Santana (Uruguay), Dulce Violeta y Laura Olivia Alfonzo Urbina.

Finalmente, en la mesa número cuatro participarán Hernán León Velasco, Roberto Bianchi (Uruguay), Cecilia Montoya León, Joseline Lagorio (Argentina), Alberto Tavernier, Sofia Vivo (Brasil), Carlos de la Cruz Suárez, Marilez Espinosa Nova (Uruguay), María Eugenia Díaz de la Cruz, Ana Lilia Nucamendi y José Emiliano Rodríguez Álvarez.

Las mesas contará con la moderación de Alejandra Nandayapa de la Rosa, Addel Córdova y Martha Elba Zambrano Oropeza, además de diversas intervenciones musicales.