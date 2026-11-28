El programa de revista Hoy, de Televisa, tuvo como locaciones el imponente paisaje del Cañón del Sumidero. Desde este majestuoso espacio, la emisión de este viernes fue grabada para toda la República Mexicana desde Chiapas, con la intención de proyectar a la entidad como un destino internacional.

El matutino contó con la conducción de Tania Rincón, Andrea Escalona, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, además de Arath de la Torre, Paul Stanley y Nicola Porcella, entre otros famosos.

Bienvenida

Los conductores resaltaron la hospitalidad con la que fueron recibidos por los seguidores del programa. Desde su llegada al aeropuerto, los presentadores quedaron asombrados con las bellezas que ofrece el estado sureño.

La producción de Andrea Rodríguez tuvo una primera locación el día jueves 26 de noviembre en Comitán de Domínguez, frente a la icónica iglesia de Santo Domingo de Guzmán.

Esta emisión recibió la visita de dos servidores públicos de la entidad: Segundo Guillén, secretario de Turismo, y Angélica Altuzar Constantino, directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.

El primero habló de la seguridad que se vive en el estado y dijo que actualmente es uno de los lugares más tranquilos para visitar, mientras que Altuzar destacó el patrimonio cultural con el que se cuenta. En Comitán, cientos de personas acudieron a acompañar a los conductores y vieron de cerca cómo se desarrolla una producción. Otros aprovecharon el momento para saludar a los presentadores y tomarse la foto del recuerdo.

Segunda emisión

Este viernes, el matutino se grabó desde los miradores del Cañón del Sumidero, donde se reunieron cientos de chiapanecos para ver de cerca a los famosos.

Los conductores destacaron el gran cariño del público, así como las facilidades para hacer el programa, y resaltaron que Chiapas es un estado único en el mundo, cuya naturaleza atrapa a cualquier persona.

Quien presenció de cerca este evento fue Sofía Espinoza, esposa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y ante las cámaras de TVO aseguró que ella y su esposo son grandes promotores de las bellezas que tiene el estado.