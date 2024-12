Hoy presentan Navitrans

Navitrans aborda de manera poética y sensible temas como la transexualidad. Cortesía

La cafetería Casa Conejo abre sus puertas para la presentación de la obra Navitrans. La cita es esta sábado 21 de diciembre, a las 20:00 horas. Se trata de una adaptación del texto original escrito por el dramaturgo Martín Quetzal, bajo la dirección de Alex Orozco, quien también actúa. Este montaje promete tocar el corazón de los espectadores con una reflexión profunda sobre la identidad y la infancia.

Resaltan que la puesta en escena se presentó por primera vez en ese mismo espacio y tiene una duración de 45 minutos. Narra la historia de Ofelia, una joven que, a través de una carta dirigida a los Reyes Magos, intenta comprender quién es.

Desde su estreno en 2018, la obra ha recorrido varias ciudades de la República Mexicana abordando temas como la transexualidad, el entendimiento de la infancia y la nostalgia de un tiempo perdido.

El protagonista, Alex Orozco, refiere que Navitrans le llegó profundamente desde el primer momento. “Cuando leí el texto de Martín Quetzal me sentí completamente conectado con la historia. Ofelia, el personaje principal, les pide a los Reyes Magos un triciclo, situación que revive un recuerdo que se convierte en un símbolo de su proceso de comprensión de sí misma”, detalla.

La obra originalmente fue escrita para microteatro, y aunque inicialmente Orozco no pudo actuarla debido a compromisos previos, decidió adaptarla a una versión de 45 minutos, fiel a su esencia, pero con la posibilidad de explorar más a fondo los temas que plantea. En la adaptación, Ofelia enfrenta los desafíos de la infancia y la adultez, intentando entender su identidad en un contexto lleno de nostalgia, empatía y ternura.

Navitrans también aborda de manera poética y sensible cuestiones complejas como la transexualidad y las dificultades que enfrentan los niños y los adolescentes en la sociedad. “Martín Quetzal se preocupa profundamente por cómo los padres deben explicar y entender a los niños que no se ajustan a las expectativas tradicionales de género. A través de una carta a los Reyes Magos, Ofelia busca entender quién es, y eso me parece un enfoque muy hermoso y necesario”, agregó Orozco.

Casa Conejo se encuentra en la calle 8ª Poniente Sur 1250, en Tuxtla Gutiérrez.