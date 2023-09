Hoy, último día del Gama Week

El encuentro inició el pasado jueves. Cortesía

La semana del arte de septiembre que traza un recorrido por diversas galerías de la Ciudad de México ya inició.

Las rutas se dividen en tres cuadrantes: Juárez-Roma-Centro, Condesa-San Miguel Chapultepec y Polanco. Entre las galerías participantes, se encuentran espacios como Galería Hilario Galguera, Karen Huber, OMR, Le Laboratoire, Patricia Conde, GAM, Kurimanzutto, LS Galería, Proyectos Monclova y Lago Algo, por mencionar unos pocos.

Las galerías participantes realizan la apertura conjunta de exposiciones en las galerías asociadas. Además, hay actividades como visitas guiadas con la participación de los artistas, performance, almuerzos y presentaciones editoriales.

Por ejemplo, en el cuadrante Juárez-Roma-Centro destaca la inauguración de la exposición My Party en la galería OMR, que muestra el arte del artista y director de cine Sebastian Silva, mientras que en la galería Terreno Baldío habrá un performance de la artista Karla Leyva.

En Condesa-San Miguel Chapultepec, La galería Laboratoire realizará visitas guiadas este domingo, hasta las 13:30hrs. Además, se llevó a cabo la presentación del libro No era yo pero me parezco/ Era yo pero no me parezco, con el autor Alejandro Magallanes y Daniel Goldin. Por su parte, kurimanzutto (Casa Ortega) ofreció una plática con Sofía Táboas sobre su exposición Día cronía.

La entrada y actividades en las galerías son libres de costo. Para conocer el programa completo visita https://www.gamamx.art