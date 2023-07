La relación entre Ingrid Coronado y Ana Ferro, exesposa y viuda respectivamente del fallecido conductor argentino Fernando del Solar, ha estado envuelta en una prolongada controversia. Actualmente, se encuentran en medio de un pleito legal por un inmueble que supuestamente pertenece a Ingrid. Sin embargo, esta disputa no es el único foco de atención en su difícil relación.

Recientemente, quien fuera manager de Fernando, Aarón Olvera, reveló a los medios de comunicación detalles sobre un acalorado enfrentamiento que tuvo lugar durante el funeral del famoso. El pasado 30 de junio se cumplió un año desde la partida del conductor, y Ana compartió con el matutino Hoy que tenía planeado realizar una ceremonia espiritual en su honor, donde se reuniría con amigos y familiares.

Maltrato

En el evento surgieron acusaciones en contra de la maestra de yoga, como testimonios de empleados que aseguran que maltrataba a Del Solar. Además, Olvera afirma que Ferro trató de impedir que Ingrid y sus hijos accedieran a las capillas donde el presentador estaba siendo velado, lo que desencadenó a una discusión enfrente de todos. Dicha situación fue calificada por el profesional como “penosa”.

“Esta actitud que tuvo, pues, bueno, ya otras personas se dieron cuenta. Repito, no nos queremos meter en estas situaciones muy penosas, que nosotros tratamos de subsanar, tratamos de evitar. Yo en lo particular lo hubiera querido evitar, pero desafortunadamente Fernando no se daba cuenta de muchas cosas”, contó.