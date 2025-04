Enrique Madrid, actor que fue golpeado por Pablo Montero, dio su versión de los hechos, afirmando que, a pesar de que el cantante se disculpó frente al público, por la agresión física que le propinó en los camerinos de Perfume de Gardenia, este lo amenazó, advirtiéndole que, la siguiente vez que lo tocara lo haría ver su suerte.

Todo parecía que las diferencias entre Pablo y Enrique habían quedado conciliadas, pues a pesar de que se difundió la noticia del desencuentro que tuvieron arriba del escenario, durante el show que ofrecieron en Tuxtla Gutiérrez, también se publicó el video donde el actor se disculpaba por la reacción agresiva que había tenido con su compañero, cuando esté le recordó que debía salir a escena para agradecer la presencia del público. “La verdad es que pasan muchas cosas detrás del escenario, hay una persona que me asiste, que es mi amigo, está para repasar mis textos, se llama Enrique, ven para acá, quiero pedir una disculpa”, expresó.

Habla en Venga la alegría

En el programa, Madrid negó que las cosas estuvieran bien con Montero, rememorando que cuando le pidió insistentemente a que saliera al escenario, para que el elenco pudiera agradecer y despedirse del público, el actor reaccionó muy mal y, de un momento a otro, su semblante cambió por completo, dando pasó a golpearlo en el rostro. “Fui agredido con un puñetazo, después con un empujón y amenazas. Se volteó y me dijo que no lo volviera a hacer, que no lo volviera a empujar y ahí fue cuando se le cambió totalmente la cara, los ojos, la mandíbula, y fue cuando ya me dio el puñetazo”, apuntó.

Enrique no dijo, expresamente, que Pablo se hubiera encontrado bajo los efectos del alcohol o de una sustancia ilícita, pero dejó entrever que, el cantante recibe la presencia de personas que le entregan cosas de forma muy sospechosa en cada estado donde se presentan. “Estaba raro, es lo único puedo decir, tambaleándose, obviamente raro con el aire, con su pelo, con su actitud. Los actores también se quedaban de ‘¿qué onda?’. No sé. Como siempre, con sus visitas extrañas, que la producción conoce, que le traen cosas. No sé… en cada ciudad viene alguien”, indicó.

Madrid asegura que las disculpas de Montero no son sinceras, que si le pidió perdón frente al público fue por petición de Omar Suárez, productor de la obra, pues más tarde, el actor lo citó en su camerino para mostrarle lo molesto que se encontraba: “Me mandó a llamar, accedí a ir con el contador y con el otro actor ‘stand-in’, hay testigos que no recibí ninguna disculpa en su camerino, sino que recibí otra amenaza de que, si lo volvía a tocar, pues no la iba a contar”.

Omar Suárez defiende a Montero

Enrique dijo que no permitiría que el cantante lo dejara mal frente al productor. Sin embargo, este también habló con el matutino, al cual dijo que estaba cien por ciento con Montero, sugiriendo que, si golpeó a su compañero, fue porque este lo provocó.

“Este muchacho lo había empujado ya dos veces, anteriormente. Evidentemente, Pablo, que sabemos que es buena persona, realmente es un buen tipo, tuvo un límite. Lo que Pablo hizo fue que, volvió a sentir que lo empujaba, que lo tocaba y entonces se volteó y le dio como una semicachetada, algo así”, señaló Suárez.

También negó que, en ese momento, el actor se encontrara bajo los efectos de algún aliciente. “En la producción no se pueden meter bebidas alcohólicas. En los camerinos está prohibido. Porque estaba diciendo, este joven, que (Pablo) incluso estaba alcoholizado en ese momento. En ese momento, pero te lo afirmó, no estaba alcoholizado, mucho menos drogado”, precisó. Fue así que aclaró que no apoyaría a Madrid si busca afectar legalmente a Montero, y sugirió que es él quien ha sido problemático en ocasiones pasadas.

Se pronuncian anónimamente

Venga la alegría presentó una serie de mensajes que recibió de actores que, aparentemente, forman parte del elenco de la obra, pero de los que no reveló su identidad, ya que hablar de cómo vivieron los hechos podría poner en riesgo su estancia en Perfume de Gardenia, como, supuestamente, les advirtió la producción.

“Tanto Pablo como su ‘manager’ estaban tomados. A la hora de los saludos, él comenzó a chatear por el celular y no entraba a escena, demoró casi tres minutos. El asistente le estaba diciendo que tenía parados los saludos de la compañía, y él, enfrente de todos, se viró y le cayó a puñetazos, tumbándole al piso con un golpe que le propinó en el mentón”, indicaron.