A pocos días del inicio de la huelga de actores de Hollywood, los ejecutivos de Netflix hablaron sobre las afectaciones y medidas que este paro de la industria provocará en la compañía de streaming, una de las más fuertes de la actualidad.

El sindicato de actores y artistas denominado American Federation of Television and Radio Artists (SAG-Aftra) se unió el 13 de julio a la ya iniciada huelga del sindicato de escritores Writers Guild of America (WGA), ambos buscan mejores condiciones de trabajo y sueldos equitativos con respecto a las ganancias producidas por series y películas en las que han participado.

“Esta huelga no es el resultado que queríamos. Hacemos tratos todo el tiempo. Estamos constantemente en la mesa negociando con escritores, directores, actores y productores con todos en la industria y esperábamos llegar a un acuerdo por ahora”, introdujo Teodoro A. Sarandos co-CEO, presidente y director de Netflix en una entrevista de su reporte financiero trimestral. “Hay un puñado de cuestiones complicadas. estamos súper comprometidos en llegar a un acuerdo lo antes posible, que sea equitativo y que permita a la industria y a todos en ella avanzar hacia el futuro”, señala.

Estas huelgas han afectado a la empresa de dos maneras principales: con respecto al inicio de producciones, que se han retrasado (entre estas Stranger things, una de sus series más populares) y en el gasto en contenido, pues la empresa ha invertido menos dinero en contenido de lo que había anticipado para 2023.

“Eso nos permite escalar de una manera saludable y al mismo tiempo hacer crecer nuestro flujo de efectivo. Y luego, a medida que demostremos la aceleración de los ingresos, lo que esperamos hacer es aumentar nuestro gasto de efectivo en contenido nuevamente y hacerlo de manera saludable”, dijo el directivo.

Colombia, España y Corea del Sur son algunos mercados emergentes más importantes en los que la aplicación streaming podría apoyarse para producir mientras la industria de Hollywood no puede hacer grabaciones, estrenos o promociones. “Tenemos mucho más en lo que podemos gastar, gastar en una gran oportunidad, pero queremos hacerlo de manera responsable”, señaló Ted en su informe.

Adelantaron que, debido al paro de producciones, el flujo de caja será sustancialmente más alto para 2024, es decir que, a pesar de los desafíos esperan tener más dinero entrando a la empresa que saliendo.

“Mantendremos nuestro contenido”, afirmó el presidente. “Cuando analizamos nuestra actividad de fusiones y adquisiciones lo que más buscamos es principalmente en torno a la propiedad intelectual que podemos desarrollar en un excelente contenido y esa es nuestra verdadera fortaleza en los negocios”.