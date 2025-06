Hugo Catalán no quiere saber de su ex

Hugo Catalán está feliz en su nueva etapa de vida, como pareja y próximo papá pide que dejen de relacionarlo con su ex, la actriz Claudia Martín. Catalán y Martín iniciaron un romance en 2022, después de que Claudia concluyera su divorcio con Andrés Tovar, el actual esposo de Maite Perroni, la relación entre los actores de Televisa gustó en un inicio y se hizo popular en redes sociales, donde compartían románticas fotos.

Ambos coincidieron en la telenovela Los ricos también lloran, aunque su vínculo se fortaleció cuando trabajaron juntos en El amor no tiene receta, donde también fueron pareja en la ficción. Su noviazgo duró poco más de dos años, en mayo de 2024 dieron a conocer su separación por acuerdo mutuo; en diciembre Hugo Catalán hizo pública su relación con la actriz argentina Karenina Ivankovic, y en abril de 2025 la pareja anunció su compromiso.

Claudia y Carlos Said destaparon su romance en enero de 2025, en mayo se comprometieron y en junio se casaron por el civil, la boda coincidió con el anuncio de Hugo Catalán de que estaba esperando un bebé con Karenina Ivankovic.

Pide un alto

A través de un comunicado en Instagram, el actor Hugo Catalán pidió a la prensa que dejen de relacionarlo con su expareja Claudia Martín, y aunque no mencionó su nombre, expresó que la historia con esa persona había concluido hace más de un año.

Todo esto comenzó cuando una conocida revista de circulación nacional inventó que era un mantenido, que no buscaba trabajo. “Hace más de un año cerré un ciclo personal pero algunos medios insisten en atarme a una historia que ya no forma parte de mi vida. Todo comenzó cuando la revista ‘TV Notas’, al no obtener de mí una primicia, decidió inventar que yo era un mantenido y que no buscaba trabajo. Esa narrativo fue replicada por otros medios sin verificar los hechos”, dijo.

Catalán defendió su trabajo a lo largo de dos décadas e insistió que no se ha valido de nadie para colgarse de su fama: “Esa versión es completamente falsa. Mi lugar en esta industria me lo he ganado con más de 20 años de trabajo constante en teatro cine televisión y plataformas internacionales. He construido mi carrera desde abajo, sin escándalos y sin necesidad de colgarme de la fama de nadie. Mi trabajo en mis personajes son los que hablan por mí”.