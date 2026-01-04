Hugo Catalán y Claudia Martín debutan

Los actores Hugo Catalán y Claudia Martín, quienes durante varios años fueron una de las parejas más seguidas de las telenovelas nacionales, debutaron como padres casi al mismo tiempo, pese a que desde hace más de un año tomaron caminos completamente distintos en lo personal y sentimental.

Los actores hicieron pública su relación en 2021, consolidándose rápidamente como una de las parejas favoritas del público gracias a su constante presencia en redes sociales y a la química que mostraban tanto dentro como fuera de los foros de grabación. Sin embargo, su separación en mayo de 2024 sorprendió a seguidores y medios, marcando el fin de una historia que muchos consideraban estable y duradera.

Después de la ruptura

Claudia Martín encontró una nueva oportunidad en el amor junto al actor Carlos Said, con quien confirmó su romance en enero de 2025. La relación avanzó rápidamente y, en mayo del mismo año, la pareja anunció su compromiso, lo que generó una ola de reacciones entre sus seguidores. Finalmente, el 20 de junio de 2025, contrajeron matrimonio por el civil en una ceremonia íntima realizada en la Ciudad de México.

La llegada de su hijo Máximo, antes de que concluyera el 2025, fue el acontecimiento que terminó por consolidar esta nueva etapa en la vida de la actriz. Para Claudia Martín, el nacimiento de su primogénito representó la culminación de un año lleno de transformaciones, aprendizajes y momentos significativos tanto en lo personal como en lo profesional.

Por su parte, Hugo Catalán también inició una nueva historia sentimental tras su separación de Claudia Martín. Desde finales de 2024 mantiene una relación con la conductora argentina Karenina Ivankovic, con quien anunció su compromiso en abril de 2025, mostrando públicamente la estabilidad y el compromiso que caracteriza su relación actual.

Días después, el actor sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su hija, Julieta Katixa Catalán Ivankovic, quien llegó al mundo el 31 de diciembre de 2025. A través de una fotografía en blanco y negro, Catalán compartió la noticia, generando miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de colegas y fans.

Reacciones

La cercanía entre las fechas de nacimiento de Julieta y Máximo fue rápidamente señalada por los usuarios de redes sociales, quienes recordaron la relación pasada de Hugo Catalán y Claudia Martín. Comentarios como “nació en el mismo mes que el hijo de Claudia Martín” inundaron las publicaciones, reviviendo la historia que ambos actores protagonizaron durante años.

Aunque hoy sus vidas transcurren por caminos distintos, tanto Hugo Catalán como Claudia Martín inician el 2026 en una etapa completamente renovada, marcada por la paternidad y la maternidad. Lejos de la polémica, ambos actores viven uno de los momentos más significativos de su vida personal, demostrando que después de una ruptura mediática es posible encontrar nuevas oportunidades, estabilidad emocional y felicidad.