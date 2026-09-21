Hugo Stiglitz desafía al terror

Hugo Stiglitz ha salido de su casi retiro actoral para protagonizar un corto de terror en donde es víctima de un parásito procedente del espacio y cuya historia formará parte de una antología.

Retrato de una obsesión, ahora en posproducción, es dirigido por Fabio Colonna, quien en 2021 ganó el premio a Mejor Corto en Sitges con Uheimlich y se ha ido afianzando como una de las voces nuevas del género en el cine mexicano.

Stiglitz, de 86 años, da vida a un ranchero solitario en esta historia cercana a los 20 minutos y que, junto con las de otros realizadores, formará un largometraje coordinado por Lex Ortega. “El personaje es alguien que hace solo sus cosas, monta a caballo y nada fuera de lo normal, pero cae un meteorito infectado con un parásito y comienza a tener alucinaciones, a un quebrantamiento de su realidad”, comenta Colonna. “Es una metáfora a la vejez, a la demencia que llegan a tener las personas de la tercera edad y es un homenaje también a mi abuelo, que era cinéfilo. La locación fue su rancho”, explicó.

El rodaje de Retrato de una obsesión se realizó en marzo de este año, es decir, cuatro meses antes de que la actriz Karla Zapién se presentara ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, para iniciar los peritajes necesarios sobre un presunto abuso sexual del actor hacia ella en los 90.

Stiglitz fue una de las figuras del cine de la segunda mitad del siglo pasado, con cintas como Tintorera, Supervivientes de los Andes, El triángulo diabólico de las Bermudas y La invasión de los zombis atómicos.

Todo terreno

Durante la filmación, el histrión “desobedeció” las indicaciones de seguridad y él mismo hizo sus escenas montando a caballo. Mientras a algunos los puso felices, porque era verlo recrear la acción que lo hizo famoso en los 80, a otros les preocupó por el riesgo de un accidente y más a su edad. “Era un rodaje de 13-14 horas durante cinco días y él jamás se quejó. Desde el guion estaba que él entraba a caballo y su hijo y el productor le dijeron que no lo hiciera. El día de la escena se trepó rápido y dijo: ‘¿quieren acción? Ahí va’”, narra el director.

Retrato de una obsesión es una producción de Reserva Films en colaboración con Balché Films, Pricos Pictures y Arkhaus Productions. Recién Colonna presentó el corto Un mes, ganador en el Paquimé Film Festival.

Siete años tenía Stiglitz sin hacer cine, quien en los 60 tuvo su mayor demanda.