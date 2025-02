Hunter Schafer arremete contra Trump

La actriz estadounidense Hunter Schafer se volvió tendencia en redes sociales al compartir un video donde habla de su experiencia con la administración de Donald Trump, ya que evidenció que en su nuevo pasaporte se le reconoce como género masculino y, debido a las políticas del actual presidente, no puede solicitar un cambio en ese apartado del documento.

Por medio de Tiktok, la joven de 26 años contó en un video de más de ocho minutos, que en su nueva documentación se le reconoce como hombre. “Estoy segura de que la mayoría recordamos que, creo que el primer día de la presidencia de Trump, firmó una orden ejecutiva para declarar solo dos géneros reconocidos asignado al nacer por el estado, masculino y femenino”, mencionó en su relato.

También recalcó el motivo por el cual decidió compartir su experiencia en redes sociales. “No hago este ‘post’ para generar miedo, ni para crear drama, ni para recibir consuelo, no lo necesito. Pero creo que vale la pena publicarlo para señalar la realidad de la situación y que está sucediendo. Me sorprendió. Simplemente no pensé que realmente iba a suceder”, dijo mientras mostraba su nuevo pasaporte con fecha de expedición del 20 de febrero.

Actriz trans

Hunter Schafer es una actriz y modelo trans, originaria de Trenton, Nueva Jersey, conocida mundialmente por su papel de Jules en la serie Euphoria. Gracias a ello se le ha reconocido como activista de la comunidad LGBT, pues su voz a favor de la aceptación e igualdad es escuchada por miles de jóvenes en circunstancias similares que la admiran.