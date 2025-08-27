HUNTR/X alcanza el top 10 de Billboard

El grupo de k-pop HUNTR/X sigue cosechando éxitos. Recientemente, cuatro de sus canciones lograron entrar en el top 200 Billboard, mientras que su película continúa en el top 10 de lo más visto en Netflix.

La revista Billboard dio a conocer que el grupo ficticio de la película KPop Demon Hunters ocupa la mitad del top 10, y su tema “Golden” ha alcanzado cifras impresionantes al encabezar varias listas de popularidad.

Lo más escuchado

“Golden” de HUNTR/X suma ya su sexta semana no consecutiva como la canción número 1 de la lista Global 200 Billboard, mientras que “How it’s done” mantiene el quinto puesto, y “What it sounds like” subió del lugar 11 al 10. Estas canciones son interpretadas por Arden Cho, Audrey Nuna y Rei Ami. Por su parte, sus rivales, el trío Saja Boys, se posicionan en los lugares número 3 y 4 con los temas “Soda pop” y “Your idol”, con Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo y Samuil Lee.

Desde que se creó el Global 200 en 2020, KPop Demon Hunters se convierte en la primera banda sonora de una película en colocar simultáneamente diez canciones en la lista.

Actualmente, el álbum KPop Demon Hunters compite en popularidad junto a discos como Debí tirar más fotos y Un verano sin ti, de Bad Bunny; GNX, de Kendrick Lamar; The tortured poets department, Midnights y 1989, de Taylor Swift; For all the dogs, Her loss, Certified lover boy, de Drake, y Harry’s House, de Harry Styles.

El grupo femenino de k-pop acumula ya más de 46 millones de oyentes en Spotify, quienes consolidaron “Golden” como himno de la autoconfianza y la superación del miedo, abrazando la identidad propia.