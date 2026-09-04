Hyrox: la tendencia de la que todos hablan

Hyrox es la competición de fitness de mayor crecimiento en el mundo, y con razón. Pero antes de empezar a entrenar, es importante comprender exactamente qué beneficios aporta Hyrox al cuerpo, cuáles son los riesgos y cómo prepararse de forma óptima.

Es una competición estandarizada fundada en Alemania en 2017. El concepto es simple pero exigente: carrera y estaciones de fitness, todo de una sola vez, sin descanso.

Beneficios para la salud

Mejora de la aptitud cardiovascular

Hyrox combina ejercicios de resistencia aeróbica (correr, remar, Skierg) con cargas anaeróbicas (empujar trineos, lanzamientos de balón medicinal). Esta combinación entrena el sistema cardiovascular de forma especialmente eficaz. Los estudios demuestran que el entrenamiento combinado de resistencia y fuerza mejora significativamente el consumo máximo de oxígeno, un indicador clave para la salud cardiovascular y la longevidad.

Desarrollo de la fuerza y la musculatura de todo el cuerpo

A diferencia del entrenamiento de fuerza aislado, el entrenamiento Hyrox activa casi todos los grupos musculares simultáneamente. El empuje del trineo fortalece los cuádriceps, los glúteos y el tronco; el paseo del granjero entrena la fuerza de agarre, los hombros y el tronco; las zancadas con saco de arena desafían las piernas y los músculos estabilizadores.

Pérdida de grasa y control de peso

El formato Hyrox genera un alto consumo de calorías: según el nivel de condición física y el peso corporal, los atletas queman entre 800 y mil 500 kcal durante una prueba. Gracias al llamado efecto postcombustión el metabolismo se mantiene elevado durante horas después del ejercicio.

Fortaleza mental y bienestar psicológico

Los deportes de resistencia combinados con elementos de alta intensidad favorecen la liberación de endorfinas, serotonina y dopamina. Muchos atletas de Hyrox reportan una mayor resistencia al estrés, mejor calidad del sueño y mayor autoconfianza, en gran parte gracias al logro de objetivos concretos y medibles.

Salud social y comunidad

Hyrox ha creado una comunidad activa en todo el mundo. El entrenamiento en grupo, los objetivos compartidos y la competición conjunta fomentan los lazos sociales, un factor de salud que a menudo se subestima.

Riesgos y lesiones comunes

Por muy atractivo que sea Hyrox, quienes entrenan sin estar preparados o con una técnica deficiente se exponen a riesgos importantes de lesiones.

Los problemas de rodilla son una de las dolencias más comunes. La combinación de carreras largas y zancadas profundas con peso ejerce una presión considerable sobre el cartílago, los tendones y los ligamentos. Los atletas con problemas de rodilla preexistentes o una técnica de sentadilla deficiente corren un riesgo especial.

El dolor de espalda y las lesiones ocurren principalmente durante el empuje del trineo, el arrastre del trineo y el paseo del granjero. No activar adecuadamente los músculos abdominales o elegir demasiado peso conlleva el riesgo de sufrir distensiones musculares e incluso problemas de disco.

Las lesiones de hombro ocurren con frecuencia durante las pruebas de Skierg y wall balls cuando la calidad del movimiento se ve afectada por la fatiga. Los síndromes por sobreuso, como la periostitis tibial o la fascitis plantar, se producen debido a un aumento demasiado rápido del volumen de carrera.

Beneficios para los músculos

Aumento de la masa muscular y de la tasa metabólica basal.

Mejora del equilibrio y la coordinación.

Núcleo más fuerte y mejor postura.