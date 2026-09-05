Iago presenta su tema “Obsesión”

Después de abrirse camino en la nueva escena urbana mexicana, Iago regresa con una propuesta que apuesta por la seguridad, la actitud y ese juego de emociones que aparece cuando una historia aparentemente terminada todavía tiene algo pendiente: “Obsesión”, su nuevo lanzamiento.

Con una personalidad fresca y una propuesta que busca conectar de manera directa con su generación, Iago transforma en música una historia de atracción, ego y deseo de regresar a lo que alguna vez existió. A través de un sonido que combina reggaetón, trap y elementos de la cultura urbana contemporánea, el artista construye un tema energético y contagioso que habla desde la perspectiva de alguien que sabe que dejó huella.

“Obsesión” juega con una dinámica de provocación entre dos personas que ya tomaron caminos diferentes, pero una de ellas continúa buscando respuestas en el pasado. La canción retrata, con una dosis de picardía y seguridad, esa sensación de saber que alguien todavía piensa en ti, incluso cuando intenta demostrar lo contrario.

Con frases directas y un coro diseñado para quedarse en la cabeza, Iago muestra una faceta más desinhibida dentro de su proyecto artístico, manteniendo la autenticidad que ha comenzado a definir su identidad musical.

El tema fue escrito por Santiago Rafael Márquez Lavat, Benjamin Alberto Alfaro Soto y Valentín Ortellado, consolidando una letra que nace desde las experiencias, códigos y lenguaje de una nueva generación.