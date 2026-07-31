Ibai desmiente a equipo de RoRo

Durante la sexta edición de La Velada del Año se vivió una tensa disputa entre la streamer mexicana Samy Rivera, conocida como Rivers, y la creadora digital española Rocío López (RoRo), quienes se subieron al ring para reclamar el cinturón ganador.

Mientras se realizaba el pesaje de los participantes, la mexicana reveló que no había sido notificada del cambio del modelo del casco protector que utilizaría RoRo, debido a un conflicto médico por una operación de nariz reciente.

Rivers instó que este cambio podría darle ventaja a la española, ya que no recibiría los golpes con el mismo impacto. No obstante, este conflicto se resolvió añadiendo protección adicional al caso, con un tipo de material acolchado.

Problemas

En una transmisión de Twitch, el español Ibai Llanos se pronunció sobre la polémica que gira en torno de la falta de comunicación entre el equipo de cada competidora y la organización del evento, asegurando que desconocía las condiciones médicas de RoRo para su participación.

De acuerdo con el también empresario, la creadora únicamente le habría notificado de manera personal un dolor de espalda, que más tarde se descartó como un problema que pudiera afectar la realización de la pelea. También aclaró que esta condición no se mencionaba en el contrato. “No se debería haber presentado a La Velada o lo debería haber hablado con ella... Porque si es un casco especial, vamos a ver qué tipo de casco especial es y vamos a comunicárselo a la otra parte”, señaló. “Esa información no me llegó”.

Además, instó en que el problema más significativo fue que el modelo del casco que la creadora eligió se presentó al equipo 10 días antes del evento, a pesar de las insistencias de la organización, por lo que el equipo rival desconocía el cambio que se hizo.

Ante la creciente ola de críticas en redes, la española respondió que “el casco no hace que conectas más golpes”, y que este no le dio ningún tipo de ventaja durante el combate, pues contrario a lo que se pensaría, le facilitaría los golpes a la mexicana y solo reduciría su campo de visión.

Asimismo, aseguró que ni siquiera este modelo logró protegerla exitosamente, ya que al finalizar la pelea terminó con la nariz inflamada y roja. Además, reafirmó que esta condición había sido comunicada con antelación al equipo de organización y que su protección era esencial para ofrecer un buen show.