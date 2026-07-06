Ibai Llanos lanza sorteo especial

A pocos días de la sexta edición del evento de boxeo amateur y entretenimiento digital conocida como La Velada del Año, el creador de contenido español Ibai Llanos dio a conocer un nuevo sorteo especial para asistir al evento en Sevilla, España.

Este 2026, la sexta entrega tendrá lugar en el estadio de La Cartuja, el cual cuenta con un aforo para 80 mil espectadores. El evento se realizará el próximo sábado 25 de julio, a partir de las 11:00 horas (tiempo centro de México).

Esta edición contará con un total de 10 combates, donde 20 participantes hispanohablantes (creadores digitales, streamers, cantantes y youtubers) se enfrentarán sobre el ring, para saldar viejas rivalidades y demostrar su habilidad en el box.

¿Cómo participar en el sorteo de Ibai?

Para participar en el sorteo y ganar dos entradas para el evento, debes ir a la cuenta oficial de Ibai Llanos en Instagram, escribir en la sección de comentarios la palabra “Velada”, seguir al creador de contenido y darle “like” al video.

De acuerdo con el también presentador, las entradas incluyen el traslado a la sede del evento, independientemente del país de donde seas, así como el hotel para que puedas hospedarte junto a tu acompañante mientras se realiza el show.

Cabe señalar que, si deseas asistir al evento esta sería tu oportunidad ideal, pues las entradas se encuentran agotadas.

¿Quiénes participarán en el evento?

En esta sexta edición, las celebridades y figuras públicas que se enfrentarán sobre el ring son Edu Aguirre y Gastón Edul; Clersss y Natalia MX; Alondrissa y Angie Velasco; Samy Rivers y RoRo; Plex y Fernanfloo; La Parce y Fabiana Sevillano; Lit Killah y Kidd Keo; Viruzz y Gero Arias; Marta Díaz VS Tatiana Kaer y IlloJuan y The Grefg.

Por otro lado, recientemente el streamer español reveló quienes será los artistas que se presentarán sobre el escenario en esta velada, entre los que destacan la cantante española Bad Gyal, el exponente de reguetón y trap puertorriqueño Anuel AA.

Otros intérpretes invitados serán el cantante Yandel, con la versión sinfónica de sus principales éxitos, el cantante y compositor colombiano Juanes, así como los artistas urbanos canarios Lucho RK y La Pantera.

Además, Ibai afirmó que aún faltan 5 artistas más por revelarse, quienes tendrán actos sorpresa en el evento, el cual será transmitido en vivo a través de los canales oficiales de Ibai en las plataformas de Twitch, Youtube y Tiktok.

Finalmente, el creador digital anunció que la mesa de comentaristas estará conformada por Luzu, Jaime Ugarte, Reventxz, Ander Cortés, Gerónimo Benavides, “Momo”, y el streamer mexicano Alexis Maldonado, conocido como Quackity.