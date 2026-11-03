Ibán de León gana el Carlos Pellicer

La “sobriedad estética”, la “experiencia emocional del dolor” y su “lenguaje directo, riguroso e innovador” fueron algunos de los elementos del libro Un solar es la noche, de Ibán de León, que le valieron el Premio Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada 2025 y 2026. “A mí la noticia me ha sorprendido mucho, aún no lo puedo creer”, dijo Ibán de León en entrevista para la Secretaría de Cultura.

El autor considera que este premio “es una gran distinción, por el nombre del poeta, quien perteneció a la generación de Los Contemporáneos, a la cual todos los escritores mexicanos de nuestro tiempo admiramos”.

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El jurado del premio estuvo integrado por Carmen Villoro, Brenda Ríos y Francisco Javier Payró, quienes destacaron que el libro del poeta aborda “la experiencia emocional del dolor, los afectos filiales cuando son marcados por la violencia paterna, la infancia vivida en desamparo, y la pérdida” y que, pese a su dramatismo, mantienen “una sobriedad estética que nunca se desborda”, y calificó el libro como “una obra con unidad temática, absolutamente conmovedora y eficaz”.

Para de León, Un solar es la noche, publicado en 2024 por Garabatos-Mamborock, es un libro que trata sobre la culpa. “Poemas que vienen de noches en las que, antes de dormir, aparecen recuerdos dolorosos, la sensación de haber cometido errores graves en el pasado. Ese es el motor: la culpa. En ese sentido, está poblado por figuras familiares: el padre, los hermanos, la madre. Son textos nacidos en el insomnio, sobre esos fantasmas que se hacen presentes cuando buscamos el sueño sin encontrarlo”, declaró a través de un boletín de prensa.

Ibán de León (Pinotepa Nacional, Oaxaca, 1980) es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas (FLM, 2009-2011). Es autor de los libros de poesía Oscuridad del agua (ISC, 2012), Estaciones nocturnas (FETA, 2016), Calles del cuerpo anochecido (Acá las Letras Ediciones-Coneculta Chiapas, 2019), Pan de la noche (UAZ, 2019), Gorriones (Ediciones La Rana, 2022) y Un solar es la noche. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta 2021, el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2018 y el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 2014. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA).