Ícono de la música, el cine y la moda

Harry Styles nació en Cheshire, Reino Unido en 1994 y creció junto a su madre y su hermana después de que sus padres se divorciaran. Pronto comenzó a interesarse por la música, llegando a montar su propia banda. En 2010 fue seleccionado para participar en la edición británica del programa Factor X. No ganó pero de aquel talent show televisivo surgió el grupo One Direction formado, además de Styles, por Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. Como miembro de la boy band publicó cinco álbumes, convirtiéndose en uno de los fenómenos fan más importantes del comienzo de los años 2000.

¿Cuándo comenzó su carrera en solitario?

En 2016, tras la separación de la banda, Styles comenzó a trabajar en su disco de debut en solitario. En mayo de 2017 se publicó su trabajo homónimo que incluía su primer gran hit, “Sign of the times”. Convertido en uno de los músicos más influyentes de Reino Unido, también debutó en el cine con la película Dunkerque.

Su segundo álbum, Fine line, se publicó en el otoño de 2019. En su portada, firmada por Tim Walkers, desafiaba las convenciones del género, una constante en su estilo, del que hablaremos a continuación, heredero del de otros músicos británicos como Elton John o Boy Goerge. Su tema de debut fue “Lights up”, con reminiscencias soul y al R&B. Su segundo single, “Watermelon sugar”, una canción optimista y dedicada a las caricias, que se lanzó con un vídeo de estética hippie y setentera, y rodado en Los Ángeles, se convirtió en uno de los éxitos del verano de 2020.

Primeros pasos en la gran pantalla

Capítulo aparte merece su carrera en el cine. Tras Dunkerque (2017), el drama bélico dirigido por Christopher Nolan, aparecería en Eternals (2021) de Marvel y su consagración como intérprete llegaría gracias a No te preocupes, cariño (2022), la segunda película como directora de Olivia Wilde, su pareja, que se presentó en el Festival de Venecia rodeada de polémica.

Su gran revolución en la moda masculina

Ícono de estilo, hay pocas cosas con las que Harry Styles no se atreva. Este hecho lo ha convertido en uno de los hombres que mejor representa la nueva masculinidad.

Su imagen ha cambiado con el tiempo. Tras dejar One Direction, su aspecto se volvió más femenino y delicado gracias a looks de marcas como Palomo Spain, Archie Alled-Martínez y, por supuesto, Gucci, de cuya estrecha vinculación hablaremos a continuación.

Con la publicación de su segundo álbum, el estilo de Harry se consolidó y se retorció para mirar a los setenta más sexis y extravagantes. Desde la cumbre del pop, le ha dado la vuelta al traje sastre, ha reivindicado el encaje y las chorreras —dos elementos que llevó en su blusa negra gracias a la que se convirtió en uno de los protagonistas de la Gala del Met 2019—, y los chalecos de lana. Además, es un gran amante de la manicura.

Embajador de Gucci, su relación con Alessandro Michele es una de las más sólidas de la industria del lujo. El italiano es el principal responsable de la estética setentera y glam de la estrella británica en los últimos tiempos y de algunos de sus grandes hitos estéticos; de la camisa negra transparente del Met al pantalón ancho de la portada de Fine line.

Vestido de la firma italiana, con collar de perlas y cuello bobo, asistió a la Gala de los Brit Awards de 2019. Además, ha protagonizado campañas para la casa de moda como la que hizo para la línea masculina de sastrería en 2018 y colaboró con el diseñador para crear una camiseta como parte del merchandising de su segundo álbum.