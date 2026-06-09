Íconos colombianos, enfiestados

La música colombiana se prepara para conquistar la Ciudad de México con una celebración que promete poner a bailar a miles de asistentes.

Los íconos del vallenato y la música latina Carlos Vives y Silvestre Dangond encabezarán un espectáculo especial el próximo 16 de junio en el estadio GNP Seguros, en una noche que combinará tradición, fiesta y el ambiente futbolero que se vive rumbo al Mundial 2026.

El evento reunirá a dos de los artistas más importantes de Colombia, quienes compartirán escenario en un concierto que busca convertirse en una auténtica celebración de la cultura colombiana en México.

Como invitado especial también participará la agrupación ChocQuibTown, conocida por fusionar ritmos afrocolombianos, urbanos y sonidos del Pacífico colombiano.

La fecha elegida no es casualidad. El concierto se llevará a cabo un día antes del partido entre Colombia y Uzbekistán dentro de la Copa Mundial 2026, lo que ha convertido al espectáculo en una especie de antesala festiva para los aficionados colombianos y latinoamericanos.