Ideas originales para adornar el árbol

Te presentamos las mejores propuestas de árboles de Navidad para decorar tu casa. Los hay frikis, originales, divertidos y modernos.

Árbol de Navidad pequeño en estante

Otra tendencia que nos gusta mucho para espacios pequeños es colocar un pequeño arbolito de Navidad en cualquier estante o estantería que tengas por casa. Es ideal para los pisos más pequeños en los que los metros cuadrados disponibles hay que aprovecharlos al máximo. Si quieres completar la decoración, opta por alguno de estos adornos de Navidad que se pueden colgar en puertas o paredes.

Árbol de Navidad hecho a base de fotos

Una elegante composición que vestirá cualquier pared de la casa. Utiliza marcos de colores y tamaños variados o repite un mismo modelo, como en esta opción. Dentro de cada uno hemos colocado la foto de la bola que corona el abeto, aunque también puedes decorarlo con fotografías a las que guardes mucho cariño. Así consigues un árbol de Navidad mucho más personal y original.

Árbol hecho de regalos

Un bonito diseño realizado con regalos. Se pueden poner en la pared y decorar el ambiente con un formato alegre y distendido. Evidentemente, no hace falta que los regalos sean de verdad. Bastará con que recicles algunas cajas y las envuelvas. O, simplemente, que envuelvas cartones de distintos tamaños y los dispongas en forma de árbol.

Árbol de Navidad con estrellas

Es increíble lo que pueden conseguir unas cuantas estrellas en un mini árbol como este. Parece que los adornos han salido volando y se han olvidado de decorar la parte baja. Decora el pie con algunos renos o unas cajas decoradas, como si de regalos se tratase, y tapa el pie del árbol con un trozo de tela de yute.

Árbol de Navidad con ramas

Esta idea nos gusta muchísimo para las casas más minimalistas. Aunque al estar colgado en la pared podría parecer un árbol de Navidad para casas pequeñas, lo cierto es que eres tú el que decide cómo de grande quieres que sea. Lo mejor es que no ocupará espacio.

Árbol de Navidad recargado con estilo

Parece ser que este año vuelven los árboles de Navidad con efecto nevado y el maximalismo como tendencias de unas fiestas elegantes. Este árbol, por ejemplo, está muy cargado de bolas y adornos de diferentes colores y texturas. Eso sí: las luces LED que lo alumbran siguen manteniendo en tono monocromático que llevamos viendo desde hace algunas temporadas.Una decoración sencilla

Si a ti lo que te gusta de verdad es que el abeto forme parte de tus plantas de interior durante estas fechas, engalánalo con gracia, pero sin excesos, como éste. Bastan unos pocos adornos y un portamacetas (o un pie para el árbol de Navidad) bonito. Los amantes de las plantas sabemos que, cuando llegan estas fechas, no hay nada más satisfactorio que tener un árbol de navidad vivo que nos acompañe en casa durante mucho tiempo.

Un árbol de Navidad para espacios pequeños

¿Tienes tan poco espacio que no sabes dónde colocar el árbol? No te preocupes, aquí tienes la solución: elige un árbol de Navidad mini y ponlo en una mesita auxiliar como si fuera un jarrón o una lamparita. Al ser tan pequeñito, te recomendamos que te decantes por un pequeño abeto o pino natural, pero recuerda que, si te decantas por él, debes mantener ciertos cuidados con el árbol de Navidad.

Árbol de Navidad musical

Con esta idea queremos demostrar que no hace falta un gran presupuesto y tampoco un árbol sofisticado para decorar la casa de Navidad. Si tienes unos cuantos folios (en la foto son partituras musicales) y un trozo de pared lisa en casa, entonces puedes tener un árbol de Navidad. Basta con que dispongas los folios tal y como se ven en la foto para tener un árbol muy sofisticado y con personalidad.

Un árbol de navidad sostenible

Contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente también es posible en Navidad: elige un abeto real pues no contamina en su fabricación ni eliminación (algo que sí ocurre con los de PVC o plástico). Así, estarás contribuyendo a la disminución del efecto invernadero.