Ideas originales para envolver regalos

Hay otras fórmulas interesantes y decorativas. Todo es cuestión de tener un poco de ingenio y sacar nuestro lado más creativo para darle un toque especial a cada obsequio.

Pintar sobres como si fueran casas

Haz bolsas de regalo originales, que puedes personalizar con dibujos distintos para cada persona. Puedes dibujar paisajes, decorar con pegatinas y poner lazos distintos. Crea un paisaje nevado con casitas y pinos mini.

Guirnalda DIY con luces de Navidad

Puedes crear un hilo conductor en la presentación de tus regalos navideños con un cordón sembrado de luces de Navidad de cartón, que pueden ayudarte a decorar tus hijos. Es una idea muy original para decorar los regalos, que se pueden apuntar a la sostenibilidad al utilizar periódicos o revistas antiguas para envolver los presentes.

Un muñeco de nieve

Construye un divertido muñeco de nieve con las cajas de regalo. Es una idea muy ingeniosa con la que puedes reciclar también el papel de periódico y unos antiguos botones.En estilo rústico

Esta forma de presentar los regalos es muy sencilla, porque solo necesitas papel kraft y unas ramas de pino, que puedes espolvorear con harina para crear un escenario invernal nevado a los pies del árbol de Navidad DIY con ideas muy creativas.

En estilo tartán

Esta presentación de regalos suma puntos por su estilo. El cesto rebosante de vegetación da frescor a un ambiente clásico, con papeles con estampado tartán, con grandes lazos y ubicados sobre una cómoda para dejar despejado el abeto navideño.

Si no tienes caja de regalo

Hacer un envoltorio del que sentirse orgulloso requiere poco más que hilo y papel de desecho. Deja que los productos blandos brillen uniendo dos trozos de papel kraft y dibujando la forma que elijas (estrella, calcetín u otro símbolo navideño) en el trozo superior. Recorta las dos capas de papel, coloca un regalo entre las dos formas y cose los bordes con hilo de contraste.

Colocados dentro de un cesto

Cada uno tiene un sitio diferente: debajo del árbol, en los sofás del salón, encime de la mesa del comedor... no importa donde los pongas, lo importante es que el ambiente esté decorado con motivos navideños. En este caso, puedes utilizar piñas y bolas del árbol de Navidad.

Con un toque natural y muy elegante

Haz un "bodegón" de paquetes con papeles en la misma gama cromática, como este ejemplo de Tenvinilo, y átalos con una cuerda añadiendo a ella un ramito vegetal. Súper delicado.

Papel de periódico

¿Te habías planteado envolver los regalos con papel de periódico? Aunque parezca algo sencillo y estéticamente poco atractivo, no debes limitarte únicamente a esto. Se pueden decorar con lazos, cintas y pompones muy llamativos para que, así, tengan una apariencia más dinámica.

Contenedores mágicos

Si son muchos en casa o cabe la posibilidad de que Santa o los Reyes Magos sean generosos, a lo mejor conviene poner un arcón o una maleta para facilitarles el trabajo. El Baúl Everyday y el portafotos Lace son de Affari.

Integrados en la decoración

Como un elemento más, los regalos quedan de maravilla formando parte del propio attrezzo navideño. En esta foto se han "camuflado" colgándolos en un original perchero, de Green Gate, junto a bolas, corazones y cucuruchos con hojas de acebo. Esta es una de las buenas ideas de decoración para Navidad.

Un árbol de regalos

¿Te atreves? Nos encanta esta propuesta de Blaubloom. Se trata de colocar los regalos unos encima de otros formando un segundo árbol de Navidad. ¿Original, verdad? Usa etiquetas, lazos, adornos navideños, pegatinas... todo lo que tengas a mano para decorar tus regalos.

Estampados variados

Si quieres crear un ambiente recargado, puedes optar por papeles de regalo con estampados variados y dispuestos todos de forma aleatoria e, incluso, algo caótica. De esta manera, se verá el árbol de Navidad muy nutrido de regalitos.