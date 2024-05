Ignatieff gana el Princesa de Asturias

Ignatieff desarrolló una “intensa y polifacética” vida profesional que plasmó en una obra que es “una mezcla de realismo político, humanismo e idealismo liberal. CP

El intelectual y expolítico canadiense Michael Ignatieff (1947), destacado estudioso de los nacionalismos, la libertad y la defensa de los derechos humanos, fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024.

Ignatieff, de 77 años, desarrolló una “intensa y polifacética” vida profesional que plasmó en una obra que es “una original mezcla de realismo político, humanismo e idealismo liberal, donde los valores de la libertad, los derechos humanos, la tolerancia y la salvaguarda de las instituciones son su preocupación fundamental”, destacó el jurado de este premio convocado por la Fundación Princesa de Asturias, la heredera al trono español.

Hijo de un destacado diplomático canadiense, Ignatieff se licenció en Historia en Toronto y se doctoró en la Universidad de Harvard. Dio clases en Harvard, Oxford o más recientemente la Universidad de Europa Central en Budapest y Viena, fundada por el financiero George Soros, en la que fue rector entre 2016 y 2021, y aún ejerce.

Sus artículos y análisis, donde los derechos humanos, el liberalismo y el análisis de los nacionalismos son algunos de sus temas fundamentales, se publicaron en The Observer o The New York Times Magazine. Tras enterarse de que sería distinguido con el Princesa de Asturias, Ignatieff aseguró sentirse “sorprendido y encantado” con la noticia.

“La lista de anteriores galardonados incluye a muchos de mis héroes intelectuales, por lo que significa mucho para mí formar parte de ella”, externó.