Ilustran los versos de Balajú

Los versos que componen la obra de teatro Balajú, escrita por el dramaturgo Manuel Jiménez, fueron ilustrados con diversos grabados del maestro Julio Antonio Torres.

La colaboración entre estos creadores del estado de Chiapas fue inmortalizada por el sello Tifón Editorial en un libro que se presentó en la cafetería Totico del Instituto Casa de las Artesanías, contando con los comentarios de Julio Sánchez Esquinca y el fotógrafo Jesús Hernández.

De los versos a la tinta

Destacaron que Balajú es una puesta en escena que Manuel Jiménez montó hace años con su compañía teatral La Nube Roja, de la cual es director. A través de un video compartido en el perfil de la editorial, apuntó que esta muy contento de continuar con la promoción de un libro que mezcla dos disciplinas: la literatura y los grabados.

Vivencias propias

“En este pequeño material no solo compartimos versos e ilustraciones, sino que tratamos de llevar una visión muy personal, íntima y cálida sobre cómo nuestras historias, la tradición oral y nuestra cosmovisión nos construyen como comunidades”, indicó.

Este volumen, añadió, “nos acompaña a compartir las palabras con el público y, sobre todo, a resaltar el mar y los recuerdos”. También explicó que las imágenes que acompañan los poemas son grabados que creó el maestro Julio Antonio Torres luego de que decidieron colaborar.

“Para mí, Julio es uno de los ilustradores más potentes que tenemos en el estado. Él ha logrado tener una firma particular y eso es algo que muy pocas generaciones han podido consolidar; por ejemplo, muy pocas personas pueden identificar grabados con tan solo mirarlos, y el maestro julio es parte de ese selecto grupo”, expresó.

Asimismo, refirió que el libro pudo consolidarse gracias a la amistad que existe entre ellos. “Comenzamos a platicar sobre la idea de ilustrar las historias que nos han acompañado durante nuestras infancias, sobre todo a partir de nuestro vínculo con el mar. Es ahí donde surgen estás décimas, las cuales fui compartiendo una a una con el maestro Julio para que él comenzará a bocetar sus ideas”, detalló.