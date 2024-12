Tras su apasionado encuentro con Sandra Itzel en el concurso “Las estrellas bailan en Hoy”, Imanol fue cuestionado si está interesado en la cantante. “Yo quiero a Sandra en mi vida para siempre. ¿Cómo? No lo sé. Después de un divorcio te llevas las cosas con mucho tiento”, declaró.

Además, confirmó que sí está interesado en la famosa para iniciar un romance, pero que no quiere dar todo por sentado y que inicie rápidamente, especialmente porque ambos ya vivieron un divorcio y no sería justo que alguien saliera lastimado. “Después de dos divorcios, el suyo y el mío, tienes que tomar las cosas con calma, dar paso firme porque no se vale lastimarse y lastimar a los demás. Hemos vivido grandes momentos, tenemos una química maravillosa y eso fue algo que nos llevó a esa conexión en la pista”, recalcó.

En cuanto al beso que le robó a su compañera en la final del show, el actor mencionó que el momento para hacerlo se dio. “Es una mujer maravillosa, la admiro, es extremadamente disciplinada, entregada, es una mujer hermosa y me hubieran apaleado si tenía chance de robarle un beso, no haberla besado”, dijo risueño.